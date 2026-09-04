Μερτς: Δεν θα παραστεί στη διεθνή σύνοδο για το διάστημα στο Παρίσι

Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών εταιρειών SpaceX και Blue Origin, νέο πισωγύρισμα για τη διεθνή σύνοδο για το διάστημα που πρόκειται να φιλοξενηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι: ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, συμπρόεδρος της συνόδου μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, δεν θα παραστεί καθόλου, καθώς δεν υπάρχει κανένα κενό στο πρόγραμμά του.

Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών εταιρειών SpaceX και Blue Origin, νέο πισωγύρισμα για τη διεθνή σύνοδο για το διάστημα που πρόκειται να φιλοξενηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι: ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, συμπρόεδρος της συνόδου μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, δεν θα παραστεί καθόλου, καθώς δεν υπάρχει κανένα κενό στο πρόγραμμά του.

«Στο στάδιο αυτό, ο καγκελάριος δεν μπορεί να συμμετάσχει» στη σύνοδο που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, λόγω «εσωτερικών πολιτικών υποχρεώσεων» ανακοίνωσε το μέγαρο των Ηλυσίων.

Η Γερμανία θα εκπροσωπηθεί από τους υπουργούς Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και Διαστήματος Ντοροτέε Μπαρ.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Σεμπάστιαν Χίλερ, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει «πολιτικός λόγος» για την απουσία του Μερτς, απάντησε ότι «δεν υπήρχε και πολύ περιθώριο, για να είμαστε ακριβείς, κανένα περιθώριο» στη φορτωμένη ατζέντα του καγκελαρίου. Την Τετάρτη θα εκφωνήσει ομιλία στην Μπούντεσταγκ και θα υποδεχθεί τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ενώ την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

Τον Ιούλιο, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Μερτς στο Μπριλ της Κολωνίας, ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι οι δυο τους θα ήταν οι συμπρόεδροι στη διεθνή σύνοδο για το διάστημα, αυτόν τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ