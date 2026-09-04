Πετρέλαιο: Εβδομαδιαία κέρδη 6,5% για το Brent, πάνω από 8% το WTI

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή, αλλά παρέμειναν σε τροχιά για έντονα εβδομαδιαία κέρδη, καθώς οι ανανεωμένες στρατιωτικές εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αύξησαν τις ανησυχίες ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω του Πορθμού του Ορμούζ θα μπορούσαν να συνεχιστούν.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή, ωστόσο κατέγραψαν σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη, καθώς οι ανανεωμένες στρατιωτικές εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αύξησαν τις ανησυχίες ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω του Ορμούζ θα μπορούσαν να συνεχιστούν για αρκετό διάστημα.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου Brent που λήγουν τον Νοέμβριο υποχώρησαν 0,8% στα 96,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού WTI διολίσθησαν 0,21% στα 91,49 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent ενισχύθηκε περίπου 6,5%, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τις 17 Αυγούστου, ενώ το WTI σκαρφάλωσε 8.4%, τα ισχυρότερα κέρδη εβδομάδας από τις 13 Ιουλίου.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικές επιθέσεις για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, με τις ΗΠΑ να στοχεύουν ιρανικούς στόχους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων κοντά στο Ορμούζ.

Το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον θέσεων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το επίκεντρο για τους traders, ωστόσο το Ιράν έχει επεκτείνει τους περιορισμούς στη διεθνή ναυτιλία μέσω της πλωτής οδού, εγείροντας ανησυχίες ότι οι διαταραχές δεν δείχνουν να υποχωρούν σε ικανοποιητικό βαθμό και εξακολουθούν να περιορίζουν τις παγκόσμιες αγορές καυσίμων.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ τόνισε ότι περισσότερα από 17 εκατ. βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το Ορμούζ τη Δευτέρα, ένα ρεκόρ πολέμου, υπό την στρατιωτική προστασία των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων την ημέρα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.