Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το πρώτο του διαμάντι

Ο 26χρονος Ολυμπιονίκης πριν το άλμα του τελικού είχε «κλειδώσει» ήδη 48.500 δολάρια (41.675 ευρώ) και συνολικά 67.605 ευρώ

Ιστορία έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής στις Βρυξέλλες που κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της θρυλικής καριέρας του στο Diamond League, με μεγάλο απόντα του σημερινού τελικού τον ρέκορντμαν του ανδρικού άλματος επί κοντώ, Μόντο Ντουμπλάντις.

Ο «Μανόλο» εκτοξεύθηκε στα 6,12μ στο τέταρτο του άλμα και κατέκτησε την πρωτιά. Στην πρώτη του προσπάθεια απέτυχε στα 8,82μ, όμως στη δεύτερη απόπειρά του διασφάλισε τα 8,52μ και στο τρίτο του άλμα απογειώθηκε στα 5,92μ.

Ο Έλληνας ακοντιστής με την επίδοσή του στον τελικό έβαλε στην τσέπη του 30.000 δολάρια (25.830 ευρώ), καθώς το άλμα επί κοντώ των ανδρών είναι στα Diamond Disciplines αγωνίσματα και όχι στα Diamond+.

Ο 26χρονος Ολυμπιονίκης μετρά συνολικά 67.605 ευρώ ενώ πριν το άλμα του τελικού είχε «κλειδώσει» ήδη 48.500 δολάρια (41.675 ευρώ), με τα χρηματικά του έπαθλα καθόλη την πορεία των αγωνισμάτων του Diamonds League να κατανέμονται ως εξής:

1.500 δολάρια για την 7η θέση στην Κίνα

2.000 δολάρια για την 6η θέση στη Νορβηγία (Diamond+)

20.000 δολάρια για την πρωτιά στο Κατάρ (Diamond+)

4.000 δολάρια για την 3η θέση στη Γαλλία (Diamond+)

3.000 δολάρια για την 4η θέση στη Βρετανία (Diamond+)

6.000 δολάρια για τη 2η θέση στην Ελβετία

6.000 δολάρια για τη 2η θέση στην Πολωνία

6.000 δολάρια για τη 2η θέση στην Ελβετία

Υπενθυμίζεται πως για τα αγωνίσματα των Diamond Disciplines τα ποσά είναι τα ακόλουθα:

1ος - 30.000 δολάρια

2ος - 12.000 δολάρια

3ος - 7.000 δολάρια

4ος - 4.000 δολάρια

5ος - 2.500 δολάρια

6ος - 2.000 δολάρια

7ος - 1.500 δολάρια

8ος - 1.000 δολάρια

9ος - 500 δολάρια

Για τα Diamond+ οι πληρωμές κατανέμονται ως εξής: