Wall Street: Πτώση στον απόηχο της απασχόλησης και της «αντίδρασης» Fed

Υποχώρησαν οι αμερικανικές μετοχές στην Wall Street την Παρασκευή, με τις αποδόσεις των ομολόγων δημοσίου να ακολουθούν αντίθετη πορεία, μετά την δημοσίευση των κυβερνητικών στοιχείων ότι οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν απροσδόκητα 162.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα.

Υποχώρησαν οι αμερικανικές μετοχές στην Wall Street την Παρασκευή, με τις αποδόσεις των ομολόγων δημοσίου να ακολουθούν αντίθετη πορεία, μετά την δημοσίευση των κυβερνητικών στοιχείων ότι οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν απροσδόκητα 162.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα. Αυτή η μη αναμενόμενη αύξηση προσλήψεων θα μπορούσε να δώσει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το περιθώριο να αυξήσει το επιτόκιο αναφοράς για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συναντηθούν αργότερα αυτόν τον μήνα.

«Η σημερινή έκθεση για την απασχόληση κλίνει προς την αύξηση των επιτοκίων από την Fed», δήλωσε ο Τέρι Σάντβεν, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στην U.S. Bank Asset Management Group, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η αύξηση των επιτοκίων «δεν είναι προκαθορισμένο συμπέρασμα».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones υποχώρησε 0,51% στις 53.413 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 0,40% στις 7.716 μονάδες ενώ ο Nasdaq έπεσε κατά 0,29% στις 26.506 μονάδες.

Τα κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας λειτούργησαν ως ανάχωμα στις πτωτικές τάσεις. Η Nvidia αυξήθηκε 0,8%, η Advanced Micro Devices πρόσθεσε 4,7%, η Sandisk σημείωσε άνοδο 12% και η Micron Technology κέρδισε 6%.

Η μετοχή της Lululemon Athletica υποχώρησε πάνω από 17,4% καθώς η εταιρεία λιανικής πώλησης ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα που ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και μείωσε εκ νέου τις προβλέψεις της για το σύνολο του οικονομικού έτους.

Σημαντικές απώλειες 6% σημείωσε η μετοχή της Tesla την Παρασκευή, καθώς το πολυδιαφημισμένο λανσάρισμα του ρομποτικού ταξί Cybercab στο Όστιν του Τέξας δεν κέρδισε τις εντυπώσεις, ενώ εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την κλίμακα παραγωγής, τις κανονιστικές εγκρίσεις και την κερδοφορία του project.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν μειωθεί τις τελευταίες δύο ημέρες, ανέβασαν στροφές, με το 2ετές ομόλογο του αμερικανικού δημοσίου, το οποίο παρακολουθεί στενά τις προσδοκίες για τις κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στα επιτόκια, να ανεβαίνει στο 4,36%. Στις αρχές του 2026 ήταν στο 3,50%.

Η Wall Street αναμένει ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια πριν από το τέλος του έτους, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει αυξηθεί λόγω των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν και παραμένει πολύ πάνω από το 3%.

Οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν στο 60,4% την Παρασκευή μετά τη δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση, από 49,4% την Πέμπτη και από 57% πριν από μια εβδομάδα, σύμφωνα με την CME FedWatch.

Η ισχυρότερη αγορά εργασίας θα μπορούσε να περιπλέξει τα πράγματα για την Fed, η οποία πρέπει να εξισορροπήσει την υποστήριξη της ανάπτυξης θέσεων εργασίας με την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του πληθωρισμού επιβραδύνοντας την οικονομική ανάπτυξη.

«Δεδομένης της ισχύος της έκθεσης μισθοδοσίας, μια αύξηση των επιτοκίων στις 16 Σεπτεμβρίου φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή», σύμφωνα με τον Τζέφρι Ρόουτς, επικεφαλής οικονομολόγο της LPL Financial. «Κατά ειρωνικό τρόπο, μια αύξηση των επιτοκίων μπορεί να δημιουργήσει λιγότερη αστάθεια στην αγορά από μια άλλη συνεδρίαση στην οποία οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα επιλέξουν να παραμείνουν ακλόνητοι» τόνισε.

Η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου στις 11 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής χάραξης πολιτικής της Fed, η οποία λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο στενά παρακολουθούμενος δείκτης τιμών καταναλωτή, αναμένεται να δείξει ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον περασμένο μήνα με ρυθμό 3,4%, το ίδιο με τον Ιούλιο.