Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για τον χρυσό με πτώση σχεδόν 1,5%

Το ασήμι διολίσθησε 1,7%, στα 65,83 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αποδυναμώθηκε 0,8%, στα 1.810,96 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο υποχώρησε 2,5%, στα 1.385,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Δεύτερη εβδομάδα με απώλειες (άνω του 1%) κατέγραψε ο χρυσός, με την Παρασκευή να βάφεται με «κόκκινο», αφού τα ανθεκτικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 1,2%, στα 4.419,09 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ έφτανε να κατρακυλά άνω του 2% στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 4.364,99 δολαρίων ανά ουγγιά. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης τον Δεκέμβριο απώλεσαν 1,4% στα 4.476,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε άνοδο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, καθιστώντας τον χρυσό, ο οποίος αποτιμάται σε δολάρια, ακριβότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Το ασήμι διολίσθησε 1,7%, στα 65,83 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αποδυναμώθηκε 0,8%, στα 1.810,96 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο υποχώρησε 2,5%, στα 1.385,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε σημαντικά τον Αύγουστο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,1%, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή και διατηρεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από τη Fed σε 2 εβδομάδες.

Οι επενδυτές δίνουν περίπου 65% πιθανότητα αύξησης του κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ, έναντι περίπου 55% πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης για την αγορά εργασίας.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις τιμές καταναλωτή και παραγωγού στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής.