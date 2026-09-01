Η ΕΕ αναστέλλει την εισαγωγή κρέατος από τη Βραζιλία λόγω των κανόνων για τα αντιβιοτικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναστείλει τις εισαγωγές βραζιλιάνικων πουλερικών και βοδινού κρέατος από την Πέμπτη (3,9), εν αναμονή διαβεβαιώσεων από τη Βραζιλία ότι οι υγειονομικοί κανόνες της πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναστείλει τις εισαγωγές βραζιλιάνικων πουλερικών και βοδινού κρέατος από την Πέμπτη (3,9), εν αναμονή διαβεβαιώσεων από τη Βραζιλία ότι οι υγειονομικοί κανόνες της πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η Βραζιλία δεν έχει παράσχει επαρκείς εγγυήσεις ότι οι εξαγωγές της πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ που αποσκοπούν στην πρόληψη της κατάχρησης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, όπως αναφέρει το BrusselsTimes.

«Η Βραζιλία δεν θα έχει πλέον άδεια να εξάγει στην Ένωση ζώα παραγωγής τροφίμων και προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής στο AFP τη Δευτέρα.

Η Βραζιλία είναι ένας σημαντικός εταίρος της ΕΕ και οι συνομιλίες με τις αρχές της συνεχίζονται με εποικοδομητικό και θετικό τρόπο, δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Όπως τόνισε, οι εξαγωγές προς την ΕΕ θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν μόλις η Βραζιλία επιδείξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του μπλοκ.

Η αναστολή των εισαγωγών από τη Βραζιλία εκτός από το βοδινό κρέας και τα πουλερικά αφορά επίσης τα αυγά, το μέλι και τα έντερα ζώων. Οι Βρυξέλλες δεν ήθελαν να δώσουν χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των εισαγωγών.

Όσον αφορά τα πουλερικά και το μέλι, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό και οι ευρωπαϊκές χώρες δώσουν το πράσινο φως, οι εξαγωγές πουλερικών από τη Βραζιλία στην ΕΕ θα μπορούσαν να επιτραπούν ξανά τις επόμενες εβδομάδες.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας είχε δηλώσει τον Μάιο ότι θα αναλάβει «γρήγορα» δράση για την άρση της αναστολής.

Η ΕΕ επιθυμεί να δείξει την επαγρύπνησή της μετά την έντονη κριτική που δέχτηκε από τους αγρότες και από τη Γαλλία μετά την υπογραφή, τον Ιανουάριο του 2026, μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής - Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη.

Η Βραζιλία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής βοείου κρέατος της ΕΕ το 2025, εξάγοντας περισσότερους από 92.000 τόνους αξίας άνω των 713 εκατομμυρίων ευρώ.

Το μπλοκ απαγορεύει τη χρήση αντιμικροβιακών για την προώθηση της ανάπτυξης του ζωικού κεφαλαίου και περιορίζει τη χρήση αντιβιοτικών που προορίζονται για την ανθρώπινη ιατρική, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.