Ζελένσκι: Η Κίνα να διαδραματίσει «σθεναρό διπλωματικό ρόλο» στον πόλεμο με τη Ρωσία

Το Κίεβο λογαριάζει στην περαιτέρω «συνεργασία» με το Πεκίνο και αναμένει η Κίνα να διαδραματίσει «σθεναρό διπλωματικό ρόλο».

Το Κίεβο λογαριάζει στην περαιτέρω «συνεργασία» με το Πεκίνο και αναμένει η Κίνα να διαδραματίσει «σθεναρό διπλωματικό ρόλο» προκειμένου να «φτάσει στο τέλος του ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μας», ανέφερε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας σε συγχαρητήρια επιστολή του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

«Η ειρήνη μπορεί να γίνει το κοινό μας επίτευγμα», πρόσθεσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Παράλληλα, οι αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζητούν το τρέχον διάστημα νέα, «αρκετά μεγάλη» ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε η ρωσίδα επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Γιάνα Λαντράταβα, σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Χιλιάδες αιχμάλωτοι ανταλλάχτηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, πριν από τεσσεράμισι και πλέον χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022. Συμφωνία τον Μάιο που επέτρεψε την ανταλλαγή κάπου χιλίων αιχμαλώτων πολέμου χαρακτηρίστηκε ένα από τα λιγοστά απτά αποτελέσματα των συνομιλιών ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο με μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ακόμη, αποθήκη του ρωσικού γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries πήρε φωτιά στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ, κάνοντας λόγο για έναν τραυματία, υπάλληλο της εταιρείας που υπέστη διάσειση. Αναφέρθηκε σε 16 καταρρίψεις ουκρανικών drones. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε τομέα 100.000 τετραγωνικών μέτρων, πάντα σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Τέλος, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι έξι από τους οποίους κινέζοι υπήκοοι, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων εννέα εργατών από την Κίνα σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αμούρ στη ρωσική άπω ανατολή. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες, Τρίτη, κατασβέσθηκε, ανακοινώθηκε από την υπηρεσία Τύπου του εργοστασίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ