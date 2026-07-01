Φορολογικές δηλώσεις: Έξτρα φόρος για 1 στα 3 νοικοκυριά - Στα 1.866 ευρώ ο μέσος «λογαριασμός»

Μηδενικό εκκαθαριστικό ή επιστροφή φόρου για σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά που έχουν υποβάλει δήλωση. Προθεσμία έως 15 Ιουλίου για υποβολή δηλώσεων και διορθώσεις χωρίς πρόστιμο.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς απομένουν μόλις 15 ημέρες έως τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου 2026. Περίπου 1,4 εκατ. φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους, ενώ όσοι εντόπισαν λάθη ή παραλείψεις μετά την αρχική υποβολή μπορούν έως την ίδια ημερομηνία να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 5,55 εκατ. δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. που αναμένεται να κατατεθούν φέτος. Από τα εκκαθαριστικά προκύπτει ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα του 2025, ενώ περίπου επτά στους δέκα είτε δεν επιβαρύνονται καθόλου είτε δικαιούνται επιστροφή φόρου.

Ειδικότερα:

Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον φόρο που έχει ήδη βεβαιωθεί να υπερβαίνει τα 3,5 δισ. ευρώ. Ο μέσος πρόσθετος φόρος διαμορφώνεται στα 1.866 ευρώ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026, είτε εφάπαξ, εξασφαλίζοντας έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 15 Μαΐου, 3% για όσες υποβλήθηκαν από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για όσες θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου. Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με τις επιστροφές φόρου να ανέρχονται συνολικά σε 514,5 εκατ. ευρώ και το μέσο ποσό επιστροφής να διαμορφώνεται στα 304 ευρώ. Το 35,7% των εκκαθαριστικών είναι μηδενικά, χωρίς επιπλέον φόρο ή επιστροφή.

Τροποποιητικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν λάθη ή παραλείψεις στη δήλωση που έχουν ήδη υποβάλει έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026 χωρίς την επιβολή προστίμου. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ορθή συμπλήρωση κρίσιμων κωδικών, όπως εκείνων που αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών για την κάλυψη τεκμηρίων, μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη φορολογική επιβάρυνση ή ακόμη και σε επιστροφή φόρου.

Η διαδικασία είναι απλή, καθώς με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και ο φορολογούμενος παρεμβαίνει μόνο στα σημεία που απαιτούν διόρθωση. Με την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η νέα εκκαθάριση αντικαθιστά την αρχική, η οποία παύει να ισχύει. Ο φόρος επαναπροσδιορίζεται με βάση τα οριστικά εισοδηματικά και τεκμαρτά στοιχεία και εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο εμφανίζονται τόσο το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης όσο και εκείνο της τροποποιητικής δήλωσης.