Ξεκινούν οι αιτήσεις για ρύθμιση χρεών προς τον ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις - Χρήσιμος οδηγός

Η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται σε 5,84% με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ

Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις, ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και τα οποία έχουν παραμείνει αρρύθμιστα.

Η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται σε 5,84% με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, στην ρύθμιση εντάσσονται οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, στη ρύθμιση αυτή υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 που δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης.

Επίσης, στην εν λόγω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

Η υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων παρέχεται εφόσον:

α) οι οφειλές χρονικού διαστήματος έως 31/12/2023:

δεν ήταν ρυθμισμένες κατά την 21η.04.2026

δεν υπήχθησαν σε καθεστώς ρύθμισης έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν έχει λοιπές οφειλές ή οι οφειλές του, στο σύνολό τους, τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο. Επομένως, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης από 01/01/2024 και εξής, πρέπει παράλληλα να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση.

Αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέχρι την 31η/12/2026, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), και για βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλές, καθώς και για οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο..

Όροι ρύθμισης

● Κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, οι εν λόγω οφειλές δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των τριάντα (30) ευρώ.

● Η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή κεφαλαιοποιείται και η βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο της παρ. 8 της υποπαρ. ΙΑ 1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως ισχύει, περί της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με τη μηνιαία προσαύξηση της υποπερ. α) της περ. 7 της υποπαρ. ΙΑ1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

● Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

Υπαγωγή στη ρύθμιση

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση αυτή συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Κατ’ εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του υπολοίπου της ρυθμισμένης οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι με καταβολή από τον οφειλέτη, ή μέσω διοικητικών ή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υπαγωγής σε αυτή.

Ευεργετήματα υπαγωγής στη ρύθμιση

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

α) χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται.

γ) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

δ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης σύμφωνα με την παρ. 10, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

ε) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Απώλεια ρύθμισης – Συνέπειες

Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή με την καθυστέρηση καταβολής των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

β) δεν εξοφλεί ή τακτοποιεί κατά νόμιμο τρόπο τις λοιπές οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω ρύθμισης.

● Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται και μετά από την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση και την τήρηση των όρων της:

α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού στα πρόσωπα της περ. α) ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

γ) να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν. 4978/2022, Α’ 190).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την τεχνική υλοποίηση της ρύθμισης έχουν δημιουργηθεί οι τύποι ρύθμισης 795 και 790. Συγκεκριμένα, για οφειλές χρονικών περιόδων έως 31/12/2023 που εντάσσονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα χρησιμοποιείται ο τύπος 795 και για τις οφειλές χρονικών διαστημάτων που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση, ήτοι από 01/01/2024 και εξής θα χρησιμοποιείται ο τύπος 790 (παράλληλη πάγια).

Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση θα εμφανίζεται κατά την επιλογή του τύπου ρύθμισης των 72 δόσεων ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ΕΝΕΡΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ κατά την 21/04/2026 ή και μεταγενέστερα.