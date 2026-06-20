Η λίστα με τους σημαντικότερους λόγους αποχώρησης από μια θέση εργασίας για τους Έλληνες εργαζόμενους

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από τους άντρες να αναφέρουν την άνιση ανταμοιβή και τις μη ικανοποιητικές αποδοχές ως λόγους αποχώρησης, ενώ οι άντρες επισημαίνουν συχνότερα τις περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Το μη ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναδεικνύεται ως ο κύριος παράγοντας αποχώρησης των εργαζομένων, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα Employer Brand της Randstad.

Το τοξικό εργασιακό περιβάλλον και η αντίληψη περί έλλειψης δίκαιης ανταμοιβής ακολουθούν ως δευτερεύοντες παράγοντες πρόθεσης αποχώρησης, υποδεικνύοντας ότι τόσο η εμπειρία στον χώρο εργασίας όσο και η ίση μεταχείριση παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από τους άντρες να αναφέρουν την άνιση ανταμοιβή (47% έναντι 40%) και τις μη ικανοποιητικές αποδοχές (67% έναντι 60%) ως λόγους αποχώρησης, ενώ οι άντρες επισημαίνουν συχνότερα τις περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (38% έναντι 33%).

Οι γενεαλογικές διαφορές είναι επίσης εμφανείς. Το εργασιακό κλίμα αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο αποχώρησης για τις μεγαλύτερες γενιές (περίπου 52%) σε σύγκριση με τις νεότερες (περίπου 45%), ενώ η ανισότητα στο σύστημα ανταμοιβών επηρεάζει ιδιαίτερα τη Gen X (47% έναντι ~42%).

Επιπλέον, οι Millennials και η Gen X δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (περίπου 37%) σε σχέση με τη Gen Z (31%) και τους Boomers (19%).

Το μη ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ξεχωρίζει τόσο ως ο κύριος λόγος αποχώρησης των Ελλήνων εργαζόμενων, όσο και ως η παράμετρος με τη χαμηλότερη βαθμολογία στο προφίλ του τωρινού εργοδότη. Μια παρόμοια απόκλιση παρατηρείται και στην επαγγελματική

εξέλιξη, η οποία κατατάσσεται τέταρτη σε σημασία αλλά μόλις ένατη στην απόδοση του τωρινού εργοδότη, αναδεικνύοντας κρίσιμα σημεία πίεσης στην προσφορά των εργοδοτών.

Παράλληλα, το εργασιακό περιβάλλον και οι ανταμοιβές αναδεικνύονται ως ο δεύτερος και τρίτος συχνότερος λόγος αποχώρησης (47% και 43% αντίστοιχα), παρόλο που περιλαμβάνονται στα πέντε ισχυρότερα χαρακτηριστικά των τωρινών εργοδοτών και στις κορυφαίες προσδοκίες από έναν ιδανικό εργοδότη.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν ως θεμελιώδεις βάσεις της απασχόλησης: ακόμη και όταν οι γενικές εντυπώσεις

είναι θετικές, η μη ανταπόκριση στις προσδοκίες μπορεί να αυξήσει δυσανάλογα τον κίνδυνο απώλειας ταλέντων.