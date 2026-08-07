Μειώθηκε στα 2,615 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο - «Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 16,040 δισ. ευρώ έναντι 16,889 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025

Στα 2,615 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Ελλάδα τον Ιούνιο, έναντι 3,194 δισ. ευρώ κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 18,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 302,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 263,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,0% σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Ιούνιο ανήλθε στο ποσό των 7,616 δισ. ευρώ έναντι 7,154 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 264,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 293,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 5 δισ. ευρώ έναντι 3,959 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 26,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 567,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 557,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,2%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2025.

Μειώθηκε κατά 5% το έλλειμμα στο εξάμηνο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 16,040 δισ. ευρώ έναντι 16,889 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 5,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 557,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 471,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 43,674 δισ. ευρώ έναντι 41,007 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 736,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 784,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 27,633 δισ. ευρώ έναντι 24,117 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 14,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.294,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.256,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.