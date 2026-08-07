Μειώθηκε στα 2,615 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο - «Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές

Στα 2,615 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Ελλάδα τον Ιούνιο, έναντι 3,194 δισ. ευρώ κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 18,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.
Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 302,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 263,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,0% σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2025.
Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Ιούνιο ανήλθε στο ποσό των 7,616 δισ. ευρώ έναντι 7,154 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 264,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 293,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2025.
Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 5 δισ. ευρώ έναντι 3,959 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 26,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 567,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 557,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,2%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2025.
Μειώθηκε κατά 5% το έλλειμμα στο εξάμηνο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 16,040 δισ. ευρώ έναντι 16,889 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 5,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 557,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 471,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 43,674 δισ. ευρώ έναντι 41,007 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 736,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 784,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.
Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 27,633 δισ. ευρώ έναντι 24,117 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 14,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.294,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.256,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.