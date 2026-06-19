Στα €1.205 ο μέσος μισθός το 2025 - 200 ευρώ η «ψαλίδα» αντρών και γυναικών

Ο μέσος μισθός απέχει κάτι λιγότερο από 300 ευρώ από τον κυβερνητικό στόχο για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ το 2027. Στο διάστημα που μεσολαβεί θα πρέπει οι αυξήσεις που θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα να ξεπεράσουν κατά πολύ τα επίπεδα του πληθωρισμού, προκειμένου να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος.

Αποθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την εξέλιξη των αποδοχών στη χώρα, καθώς ο μέσος μισθός το 2025 διαμορφώθηκε στα 1.205 ευρώ απέχοντας κάτι λιγότερο από 300 ευρώ από τον κυβερνητικό στόχο για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ το 2027. Στο διάστημα του ενός έτους που μεσολαβεί θα πρέπει οι αυξήσεις που θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα να ξεπεράσουν κατά πολύ τα επίπεδα του πληθωρισμού, προκειμένου να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος, αφού ακόμη και η αύξηση του μέσου μισθού δεν φαίνεται να διαχέεται και στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΦΚΑ (βάσει των ΑΠΔ Οκτωβρίου) ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης, διαμορφώθηκε στα 1.205,16 ευρώ. Τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το σύνολο του 2025 συμφωνούν με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ καθώς τοποθετούν τον μέσο μισθό στα επίπεδα των 1.205 ευρώ.

Μοχλός για υψηλότερες αποδοχές εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το νέο πλαίσιο ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες ενισχύουν όχι μόνο τους μισθούς αλλά και τους όρους εργασίας, όπως επιδόματα και παροχές, μέσω ενιαίας διαπραγμάτευσης. Στόχος είναι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις να προσεγγίσει το 80%, από περίπου 30% που υπολογίζεται σήμερα.

«Όλα δείχνουν ότι ο μέσος μισθός το 2027 μπορεί να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, από 1.036 ευρώ που ήταν όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019», τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξή της η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Τις επιφυλάξεις του για μια υπέρμετρη αύξηση των μηνιαίων απολαβών εξέφρασε ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας ότι «δεν μπορείς να αυξάνεις τους μισθούς σε μια χώρα, αν δεν αυξάνεις πρώτα την παραγωγικότητα».

Όπως αποκαλύπτουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης φτάνει στα 1.379 ευρώ, στη μερική απασχόληση ανέρχεται σε 586 ευρώ ενώ ο μέσος όρος στο σύνολο των μισθωτών (πλήρους και μερικής απασχόλησης) διαμορφώνεται στα 1.205 ευρώ.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζόμενους ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα και ανήλθε στα 1.474,04 ευρώ το μήνα. Για τους άντρες έφτασε στα 1.563,93 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες στα 1.363,79 ευρώ, δηλαδή 200 ευρώ χαμηλότερα.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ αντρών - γυναικών στις θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι μεγάλο, καθώς ο μισθός των γυναικών φτάνει στο 87,69% του αντίστοιχου μισθού των αντρών. Από τους εργαζόμενους με πλήρες ωράριο το 55,09% είναι άντρες, ενώ από τους εργαζόμενους με μειωμένο ωράριο το 57,98% είναι γυναίκες.

Στις μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 10 εργαζόμενους, ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.031,24 ευρώ. Για τους άντρες οι μέσες αποδοχές ανήλθαν σε 1.072,32 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες μόλις στα 984,60 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως το 72% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σχεδιάζει αυξήσεις αποδοχών μέσα στο έτος, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα HR Trends 2026 της Randstad.

Ωστόσο οι εργοδότες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων, με βασικά εμπόδια τις υψηλές μισθολογικές προσδοκίες των υποψηφίων, την περιορισμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης, όπου οι ανάγκες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται ταχύτερα από τη διαθεσιμότητα κατάλληλων επαγγελματιών.