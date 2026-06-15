ENOTHTA: Πάνω από 27% η παραβατικότητα στην εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας

Η παράταξη υποστηρίζει ότι απαιτούνται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και αυστηρότερη εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου.

Την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την αποτελεσματική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επισημαίνει η συνδικαλιστική παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ, υποστηρίζοντας ότι παρά τη λειτουργία του μέτρου τα φαινόμενα παραβατικότητας εξακολουθούν να καταγράφονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρει η συνδικαλιστική παράταξη, η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς συμβάλλει στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, στην προστασία των εργαζομένων και στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Η παρέμβαση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Υπουργείο Εργασίας προωθεί την επέκταση του μέτρου σε νέους κλάδους της οικονομίας, καλύπτοντας περίπου 476.000 επιπλέον εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την παράταξη, ωστόσο, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν έχει εξαλείψει τα φαινόμενα καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται πρακτικές που οδηγούν στην απόκρυψη του πραγματικού χρόνου εργασίας, παρά την ύπαρξη των σχετικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ επικαλείται στοιχεία για το 2026, σύμφωνα με τα οποία η παραβατικότητα υπερβαίνει το 27%, υποστηρίζοντας ότι περισσότερες από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις παραβιάζουν συστηματικά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρει, μεταξύ των κλάδων όπου εντοπίζονται συχνότερα παραβάσεις συγκαταλέγονται το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση, οι εταιρείες φύλαξης και ο τραπεζικός τομέας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρακτικές που, κατά την παράταξη, έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη του πραγματικού χρόνου εργασίας, ανεξάρτητα από τη μορφή που αυτές λαμβάνουν.

Παράλληλα, εκφράζεται προβληματισμός για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στην τηλεργασία, όπου -όπως σημειώνει η ΕΝΟΤΗΤΑ- οι δυνατότητες ελέγχου είναι πιο περιορισμένες σε σχέση με την εργασία με φυσική παρουσία.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι απαιτούνται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και αυστηρότερη εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου, ενώ καλεί τη ΓΣΕΕ να αναδείξει το ζήτημα και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, αρκεί να συνοδεύεται από αποτελεσματικούς ελέγχους και πραγματική βούληση εφαρμογής της νομοθεσίας», αναφέρει η ΕΝΟΤΗΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ