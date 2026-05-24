Γιατί το προφίλ στο LinkedIn μετράει περισσότερο από το βιογραφικό στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας το LinkedIn δεν είναι απλώς ένα συμπληρωματικό εργαλείο ενός βιογραφικού, αλλά το πρώτο και καθοριστικό σημείο επαφής με έναν εργοδότη.

Recruiters και hiring managers στρέφονται όλο και περισσότερο στο LinkedIn για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον υποψήφιο που τους ενδιαφέρει. Όχι μόνο για τις δεξιότητες και την εμπειρία του, αλλά και για το πώς επικοινωνεί και αλληλεπιδρά, πόσο ενεργός είναι στον κλάδο του και κατά πόσο ταιριάζει με την κουλτούρα της εταιρείας.

Με την αυξανόμενη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις προσλήψεις, τα προφίλ «σκανάρονται» για λέξεις-κλειδιά, δεξιότητες και επίπεδο δραστηριότητας. Ένα σωστά δομημένο LinkedIn προφίλ μπορεί να «ανοίξει» επαγγελματικές ευκαιρίες πολύ πιο γρήγορα από ένα παραδοσιακό CV, σύμφωνα με την Manpower Group.

Γιατί λοιπόν ένα δυνατό προφίλ στο LinkedIn μετράει περισσότερο από το βιογραφικό;

Προσλήψεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης: Πολλές εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν εργαλεία που εντοπίζουν υποψηφίους βάσει δεξιοτήτων, keywords και σχετικότητας προφίλ με τη θέση.

Πολλές εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν εργαλεία που εντοπίζουν υποψηφίους βάσει δεξιοτήτων, keywords και σχετικότητας προφίλ με τη θέση. Η πρώτη εντύπωση γίνεται online: Σε πολλές περιπτώσεις, το LinkedIn είναι το πρώτο που θα δει ένας recruiter, πριν καν ανοίξει το CV σου.

Αυξημένη ορατότητα: Όσο πιο πλήρες και ενεργό είναι το προφίλ, τόσο πιο εύκολα το εντοπίζουν οι recruiters μέσα από τις αναζητήσεις τους.

Συμβουλές για ένα δυνατό προφίλ στο LinkedIn

1. Βελτιστοποίησε το headline σου

Μην μένεις μόνο στον τίτλο θέσης. Πρόσθεσε λέξεις-κλειδιά, όπως για παράδειγμα: Tech Recruiter | Εξειδίκευση σε AI & Cybersecurity | Talent Acquisition Specialist

2. Γράψε ένα ουσιαστικό About section

Σκέψου το ως μια σύντομη, ξεκάθαρη παρουσίαση του επαγγελματικού σου προφίλ. Για παράδειγμα «Βοηθώ εταιρείες τεχνολογίας να αναπτύσσονται, συνδέοντας τες με τα κατάλληλα ταλέντα. Με εμπειρία 8 ετών στο recruitment, εστιάζω σε ρόλους AI, data και cybersecurity.»

3. Εστίασε στις σωστές δεξιότητες

Δώσε προτεραιότητα στις δεξιότητες που σχετίζονται με τους ρόλους που σε ενδιαφέρουν σήμερα, όχι μόνο σε όσα έχεις κάνει στο παρελθόν.

4. Να είσαι ενεργός/ή

Δεν χρειάζεται υπερβολή, αλλά καλό είναι να κάνεις ένα post την εβδομάδα ή ανά 2 εβδομάδες, να σχολιάζεις τα θέματα του κλάδου σου, να μοιράζεσαι insights ή εμπειρίες, να βελτιώνεις το headline και το summary και να εντοπίζεις relevant skills ώστε να αυξήσεις την «αναγνωσιμότητα» του προφίλ σου. Η δραστηριότητα αυξάνει την προβολή σου και ενισχύει την επαγγελματική σου εικόνα.

5. Ζήτησε συστάσεις (recommendations) στο LinkedIn

Οι συστάσεις στο προφίλ σου λειτουργούν ως social proof. Οι recruiters συχνά τις διαβάζουν για να καταλάβουν πώς συνεργάζεσαι στην πράξη και τι αντίκτυπο έχεις στην εργασία σου. Μερικές σύντομες αλλά ουσιαστικές συστάσεις από συναδέλφους, managers ή πελάτες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την αξιοπιστία σου.

Το LinkedIn είναι η ψηφιακή σου παρουσία, η «πρώτη εντύπωση» πριν καν μιλήσεις με έναν εργοδότη. Σήμερα, δεν αρκεί να έχεις εμπειρία, αλλά πρέπει να μπορείς και να τη παρουσιάσεις σωστά. Φρόντισε το προφίλ σου να απαντά ξεκάθαρα σε 3 ερωτήσεις: ποιος είσαι, τι κάνεις καλά και τι αξία μπορείς να προσφέρεις στον μελλοντικό σου εργοδότη.