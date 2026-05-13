Διπλό μπόνους στις συντάξεις: Αυξήσεις έως 900 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Το τελικό ποσό της αναπροσαρμογής θα πιστωθεί τον Δεκέμβριο του 2026 σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους και θα προκαλέσει ετήσιες αυξήσεις από 250 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις έως 900 ευρώ για τις υψηλές.

Διπλό bonus περιμένει 2,5 εκατ. συνταξιούχους το 2027, καθώς η αύξηση του πληθωρισμού (εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο) σε συνδυασμό με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα «φουσκώσουν» τα ποσά που θα λάβουν στην τσέπη τους τον Ιανουάριο.

Οι πληθωριστικές πιέσεις αποδεικνύονται ισχυρότερες από ό,τι αναμενόταν, ενώ η ενεργειακή κρίση προκαλεί πιέσεις που οδηγούν το οικονομικό επιτελείο σε αναθεώρηση των προβλέψεων για τις αυξήσεις συντάξεων του 2027. Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να διαμορφωθεί περίπου στο 2%, στοιχείο που επηρεάζει επίσης τον μηχανισμό καθορισμού των αυξήσεων στις συντάξεις.

Ήδη οι τελευταίες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσοστό αναπροσαρμογής υψηλότερα από την αρχική πρόβλεψη του 2,4%. Την αναθεώρηση των προβλέψεων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό παραδέχτηκε πρόσφατα και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς. Ενώ το δημοσιονομικό κόστος της αύξησης των συντάξεων από 1/1/2027 προβλεπόταν στα 534 εκατ. ευρώ, οι νέες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κόστος 750 εκατ. ευρώ, με το τελικό ποσό να ξεκαθαρίζει τον προσεχή Οκτώβριο με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού.

Σημειώνεται πως το τελικό ποσό της αναπροσαρμογής θα πιστωθεί τον Δεκέμβριο του 2026 σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους (με τη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027) και θα προκαλέσει ετήσιες αυξήσεις από 250 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις, 450 ευρώ για συντάξεις έως 1.200 ευρώ και έως 900 ευρώ για συντάξεις έως 2.700 ευρώ. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου αναμένεται να δουν μηνιαίες αυξήσεις από 30 ευρώ, όσοι προέρχονται από ευγενή ταμεία (ΔΕΚΟ, τράπεζες) μπορεί να φτάσουν τα 70 ευρώ, ενώ στους συνταξιούχους του ΙΚΑ οι αναπροσαρμογές θα είναι πολύ μικρότερες.

Στο μεταξύ, από το νέο έτος καταργείται εντελώς η προσωπική διαφορά, γεγονός που συνεπάγεται την χορήγηση πλήρους αύξησης σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν ακόμη υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά.

Φέτος καταργήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς κατά το ήμισυ και από το 2027 καταργείται οριστικά, οπότε οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξή τους. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ), παρά μόνο ο φόρος εισοδήματος.

Μόνιμο επίδομα 300 ευρώ

Τον Νοέμβριο θα γίνει η καταβολή του μόνιμου επιδόματος στους συνταξιούχους και δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ, το οποίο θα είναι αυξημένο στα 300 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το μέτρο διευρύνεται σημαντικά, καθώς εντάσσονται περίπου 420.000 επιπλέον δικαιούχοι. Το επίδομα απευθύνεται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών (έως 31/12/2025) και χορηγείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία τα 300.000 ευρώ. Για έγγαμους, τα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ εισόδημα και έως 400.000 ευρώ περιουσία. Το ποσό ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά συνταξιούχο, ενώ για ζευγάρια μπορεί να φτάσει συνολικά τα 600 ευρώ.

Χαμηλότερες οι συντάξεις των γυναικών

Το συνταξιοδοτικό έμφυλο χάσμα παραμένει δομικό πρόβλημα στην Ευρώπη, αντανακλώντας μακροχρόνιες ανισότητες στην αγορά εργασίας. Η διαφορά στα συντάξιμα ποσά μεταξύ γυναικών - αντρών στην ΕΕ ανέρχεται σε 25,4%.

Η Μάλτα έχει το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στις συντάξεις, με τις γυναίκες να λαμβάνουν κατά μέσο όρο περίπου 40% λιγότερα από τους άνδρες. Ακολουθούν η Ολλανδία (36,3%) και η Αυστρία (35,6%).

Από την άλλη πλευρά, οι μικρότερες αποκλίσεις παρατηρούνται στην Εσθονία (5,6%), τη Σλοβακία (8,4%), την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία (9,6%). Στην Ελλάδα το συνταξιοδοτικό χάσμα αγγίζει το 23,8%.

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ζητήσει να εκπονηθεί ένα Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την εξάλειψη του έμφυλου μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος, για καλύτερες συνθήκες εργασίας και δίκαιους μισθούς σε τομείς όπου εργάζονται κυρίως γυναίκες.