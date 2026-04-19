Στην πρόσληψη 448 διοικητικών υπαλλήλων (βαθμός AD7) θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, προκειμένου να εργαστούν στον τομέα του ελέγχου, σε αρμόδια κοινοτικά όργανα. Εκτός από την υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμασίες κατανόησης, δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με τον τομέα του διαγωνισμού και σύνταξη ελεύθερου κειμένου για θέματα της ΕΕ (free-text essay on EU matters, στο εξής: EUFTE).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός μισθός για το επίπεδο AD7 φτάνει έως και τα 6.863 ευρώ τον μήνα, ενώ αν συνυπολογίσει κανείς και τα επιδόματα (οικογενειακά, εξωτερικού, κ.λπ.), μπορεί να ξεπεράσει τα 7.600 - 8.600 ευρώ (μεικτά). Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει να μιλούν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:

Να έχουν ολοκληρώσει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, και να διαθέτουν τουλάχιστον 7ετή σχετική επαγγελματική πείρα. Από το σύνολο των απαιτούμενων ετών επαγγελματικής πείρας, τουλάχιστον τέσσερα έτη πρέπει να συνίστανται στον τομέα του ελέγχου ή

Να έχουν ολοκληρώσει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, και να διαθέτουν τουλάχιστον 6ετή σχετική επαγγελματική πείρα,εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα έτη στον τομέα του ελέγχου ή

Να έχουν ολοκληρώσει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, και να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή σχετική επαγγελματική πείρα, εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα έτη στον τομέα του ελέγχου.

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (https://eu-careers.europa.eu/el/open-competition-permanent-staff) και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 19 Μαΐου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Τα καθήκοντα των προκηρυσσόμενων θέσεων αφορούν κυρίως τα εξής:

Συμβολή στον στρατηγικό και ετήσιο σχεδιασμό του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού, της αξιολόγησης και της ιεράρχησης των θεμάτων ελέγχου με βάση την ανάλυση κινδύνου και τους οργανωτικούς στόχους.

Διενέργεια εσωτερικών ή εξωτερικών ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα και τις εσωτερικές μεθοδολογίες, που καλύπτουν τη συμμόρφωση, τις επιδόσεις (οικονομική αποδοτικότητα) και χρηματοοικονομικές πτυχές.

Αυτό περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στάδια:

ανάπτυξη σχεδίων και μεθοδολογιών ελέγχου βάσει κινδύνου διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών συλλογή, επαλήθευση και ανάλυση σύνθετων δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων καιεργαλείων ανάλυσης διατήρηση ολοκληρωμένης και συναφούς τεκμηρίωσης του ελέγχου εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων και διατύπωση τεκμηριωμένων διαπιστώσεων και συστάσεων παρακολούθηση των διαπιστώσεων και των συστάσεων, καθώς και της υλοποίησης των συνιστώμενων ενεργειών.