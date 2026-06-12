Ουκρανία: Θα ζητήσει 20 δισ. δολάρια για να παγιώσει τη δυναμική που έχει στο πεδίο της μάχης έναντι της Ρωσίας

Το αίτημα θα διατυπωθεί την επόμενη Πέμπτη στη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία επιδιώκει μια πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους συμμάχους της για να παγιώσει το πλεονέκτημα που φαίνεται να έχει στο πεδίο της μάχης έναντι της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα πηγή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

Το αίτημα θα διατυπωθεί την επόμενη Πέμπτη στη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, μια συμμαχία στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 50 χώρες που είναι επίσης γνωστή ως ομάδα Ραμστάιν που παρέχει χρηματική και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

Η προέλαση της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί εφέτος-ουσιαστικά σταμάτησε τον περασμένο μήνα- καθώς οι επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μέσου βεληνεκούς έχουν πλήξει τις υποδομές ανεφοδιασμού και την εφοδιαστική αλυσίδα. Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις με drones μέσου βεληνεκούς έχουν προκαλέσει πλήγματα στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ουκρανοί διοικητές έχουν δηλώσει ότι η δυναμική στο πεδίο της μάχης τους έχει δώσει την ευκαιρία να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με καλύτερους όρους.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας, δήλωσε στο Reuters ότι ο στρατηγικός στόχος είναι να αναγκαστεί η Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματα της πίσω από τη γραμμή του μετώπου και να καταστρέψει τις γραμμές ανεφοδιασμού και την υλικοτεχνική τους υποδομή με κλιμακούμενες επιθέσεις με drones.

Για να επιτευχθεί αυτό, είπε ο ίδιος, η Ουκρανία χρειάζεται χρήματα.

«Οι δυνατότητες παραγωγής, η ποιότητα των drones και ο αριθμός των πληρωμάτων που επιχειρούν στην Ουκρανία είναι αρκετά για να επιφέρουν καταστροφικά πλήγματα στη ρωσική οικονομία, να παραλύσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα και να σκοτώσουν το προσωπικό τους» είπε ο Μπρόβντι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ήθελε να προχωρήσει, πριν από την έλευση του χειμώνα, σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία -οι οποίες έχουν σταματήσει τους τελευταίους μήνες- προκειμένου να αξιοποιήσει τη βελτίωση της στρατηγικής θέσης του Κιέβου.

Ωστόσο, ο Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να προωθούνται καθημερινά και ότι δεν βλέπει την ανάγκη για τέτοιες συνομιλίες. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την οικονομία της Ρωσίας, αν και αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκαλούν ζημιά.

Το σχέδιο της Ουκρανίας να ζητήσει επιπλέον κονδύλια αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Politico.

Στη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας, θα ζητηθεί από ορισμένους συμμάχους να συνεισφέρουν ο καθένας μεταξύ 2 και 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είτε με τη μορφή βοήθειας είτε με τη μορφή δανείου, ανέφερε η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ