Τραμπ: «Κερδίσαμε τον πόλεμο» - Διαψεύδει υπογραφή συμφωνίας στη Γενεύη την Κυριακή το Ιράν

Ασαφές παραμένει το πλαίσιο συμφωνίας, το αν υπάρχει ουσιαστική συμφωνία και αν όντως θα υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ασαφές παραμένει το πλαίσιο συμφωνίας, το αν υπάρχει ουσιαστική συμφωνία και αν όντως θα υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η διατύπωση του κειμένου εξακολουθεί να οριστικοποιείται, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συγκρούεται με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε οποιαδήποτε υποστήριξη από την G7 δηλώνοντας πως δεν έχει «καμία σημασία» και ισχυρίστηκε ότι «κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν», σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ιταλικό κανάλι La7. «Δεν χρειαζόμασταν καμία υποστήριξη. Άρα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Καμία σημασία, καμία σημασία! Πρέπει να φύγω. Βρίσκομαι σε μια σημαντική συνάντηση, αλλά κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν χρειαζόμασταν τη βοήθειά τους», επέμεινε ο Τραμπ.

Το ιρανικό πρακτορείο NoorNews, επικαλούμενο πηγή με γνώση της κατάστασης, σημειώνει ότι το μνημόνιο δεν έχει οριστικοποιηθεί στο Ιράν και διαψεύδει ότι θα υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή. Το Ισραήλ πιέζει τις ΗΠΑ να αποτρέψουν το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση του κειμένου έως το Σάββατο, ώστε να μπορέσει να υπογραφεί από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ. Το IRNA μετέδωσε, από πλευράς του, ότι, βάσει του σχεδίου συμφωνίας-πλαισίου που έχει στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο του Ορμούζ

«Το Ιράν δεν αναλαμβάνει σε αυτό το κείμενο καμιά δέσμευση να παραχωρήσει τη διαχείριση των Στενών ούτε να αποκαταστήσει τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική επίθεση», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο περιγράφει «τις γενικές γραμμές του υφιστάμενου κειμένου» που οδεύει προς οριστικοποίηση.

Βάσει του σχεδίου συμφωνίας-πλαισίου, το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξετασθεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο «δικαίωμά» της στον εμπλουτισμό. «Το Ιράν θα διαπραγματευθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα αποκλειστικά στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας» τονίστηκε.

Οι βασικοί όροι του Ιράν

Μάλιστα, οι διαβουλεύσεις θα αφορούν ζητήματα «όπως το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει το ουράνιο και να διατηρεί εμπλουτισμένες ύλες (…) θα προωθηθούν για να περιληφθούν στην τελική συμφωνία», μετέδωσε το IRNA. Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο προειδοποίησε κατά των δημοσιευμάτων και των εικασιών που αφορούν το υπό συζήτηση μνημόνιο. Σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή που επικαλείται το Reuters, το προσχέδιο προβλέπει:

Άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Μεταφορά της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο γύρο διαπραγματεύσεων. Άγνωστο παραμένει ποιες δεσμεύσεις θα αναλάβει το Ιράν σε αντάλλαγμα, ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr News ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές αμερικανικές παραχωρήσεις, όπως:

Δέσμευση για αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν. Παρουσίαση σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων. Τα «θολά» σημεία των ισχυρισμών Τραμπ για «τέλος του πολέμου»

«Μόλις πετύχαμε μια μεγάλη διευθέτηση στον πόλεμο με το Ιράν», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Στο μεταξύ, η στάση του Τελ Αβίβ παραμένει αβέβαιη. Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος οποιουδήποτε μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, υπογραμμίζοντας τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στην εφαρμογή τέτοιας συμφωνίας.