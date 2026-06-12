Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο ΥΠΕΘΟΟ

Νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέλαβε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η τελετή παράδοσης - παραλαβής του χαρτοφυλακίου του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για θέματα φορολογικής πολιτικής, από τον απερχόμενο υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα στον νέο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Ο νέος υφυπουργός υπογράμμισε ότι πολιτική της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν οι μειώσεις φόρων, θυμίζοντας πως έχουν μειωθεί 83 φόροι και εισφορές τα τελευταία χρόνια, με το δημοσιονομικό κόστος των ελαφρύνσεων να ανέρχεται σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ ετησίως. Έκανε επίσης αναφορά σε πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και σε παρεμβάσεις για εισοδήματα από ακίνητα και τεκμήρια διαβίωσης.

Ο Γιώργος Κώτσηρας από πλευράς του ανέφερε ότι, για τον ίδιο, ολοκληρώνεται ένας δημιουργικός κύκλος στο ΥΠΕΘΟΟ και ξεκινά νέος στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας ικανοποίηση για το έργο που υλοποιήθηκε.

Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη, καθώς και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και τα στελέχη, επισημαίνοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασικό πυλώνα αποτελεσματικότητας.

Yπογράμμισε ότι κατά τη θητεία του δόθηκε έμφαση στη διαμόρφωση πιο φιλικού φορολογικού συστήματος, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης και στη μείωση φορολογικών βαρών. Ενώ τόνισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θετική τροχιά και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με τον νέο υφυπουργό, στον οποίο ευχήθηκε καλή επιτυχία, σημειώνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων.

Μαρκόπουλος: «Προτεραιότητα οι μειώσεις φόρων»

Ο νέος υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την ανάληψη των καθηκόντων του, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και δεσμεύθηκε για εντατική εργασία, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής.

Όπως τόνισε «αυτό ακριβώς έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε. Λαϊκή πολιτική είναι οι αδιαμφισβήτητες μειώσεις φόρων. Οι διαρκείς μειώσεις φόρων. Και αυτές θα αναδείξουμε με ένταση και χωρίς φόβο. Με επιχειρήματα. Με ανοιχτές τις πόρτες του γραφείου μου. 'Αμεσα με την κοινωνία. Με όλους τους κοινωνικούς θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς», όπως υπογράμμισε.

Θέτοντας τις προτεραιότητες στα καθήκοντα που αναλαμβάνει, έμφαση έδωσε στο «άνοιγμα» προς την κοινωνία και στην δημοσιονομική σταθερότητα. Ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι προτεραιότητα της πολιτικής του υπουργείου αποτελεί:

η ενίσχυση των νοικοκυριών και των παραγωγικών φορέων.

η διαρκής επικοινωνία με την κοινωνία και τους θεσμούς.

η συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της διεθνούς θέσης της χώρας, λέγοντας: «Ποια μεγαλύτερη απόδειξη της οικονομικής επιτυχίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το γεγονός ότι έχουμε έναν Έλληνα Πρόεδρο στο Eurogroup; Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ένας πολιτικός του μέλλοντος, ένας πολιτικός που συνομιλεί με τον αιώνα του, τον 21ο αιώνα, ένας πολιτικός με ξεκάθαρο στίγμα και ήδη σαφές αποτύπωμα επιτυχίας σε μια σειρά πολιτικών και κυβερνητικών πόστων που πέρασε. Η ευθύνη λοιπόν όλων μας και εμένα που σήμερα αναλαμβάνω καθήκοντα, είναι να ενισχύσουμε τις γραμμές του κυβερνητικού αγώνα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η συνέχιση της οικονομικής πολιτικής με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη στήριξη των πολιτών, εκφράζοντας την πρόθεση για στενή συνεργασία με τον προκάτοχό του.