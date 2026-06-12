Επιστροφές φόρων: Η ΑΑΔΕ ψάχνει χιλιάδες για να τους δώσει 191 εκατ. ευρώ

Η έλλειψη ΙΒΑΝ μπλοκάρει τις επιστροφές στους δικαιούχους, διαδικασίες εξπρές με αυτοματοποιημένους ελέγχους. Ποιοι θα λάβουν πρώτοι τα χρήματα που δικαιούνται.

Επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατ. ευρώ παραμένουν «παγωμένοι» στα «συρτάρια» της ΑΑΔΕ, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Η μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας ή η μη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών αποτελούν τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το συνολικό ύψος των εκκρεμών επιστροφών φόρων διαμορφώθηκε στα 737 εκατ. ευρώ στα τέλη Απριλίου. Από το ποσό αυτό, τα 191 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων με την ΑΑΔΕ να αναζητά τους φορολογούμενους που δικαιούνται τα χρήματα αλλά δεν είναι δυνατόν να καταβληθούν λόγω εκκρεμοτήτων.

Εξπρές επιστροφές

Η επιτάχυνση των επιστροφών φόρων αποτελεί βασική προτεραιότητα της φορολογικής διοίκησης, η οποία επιχειρεί να περιορίσει σημαντικά τις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Στο αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπεται η μείωση του αποθέματος των εκκρεμών επιστροφών άνω των 90 ημερών στις 700.000 μέχρι το τέλος του έτους. Περιλαμβάνονται όλες οι εξαιρέσεις των εκκρεμών επιστροφών που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη, σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή, τα μικροποσά επιστροφών (έως 5 ευρώ) που διενεργούνται μόνο κατόπιν κεντρικών συμψηφισμών αλλά και οι επιστροφές που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν με υπαιτιότητα του φορολογούμενου.

Στόχος είναι επίσης, η αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση άνω του 95% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ, περιορίζοντας στο ελάχιστο την ανθρώπινη παρέμβαση. Παράλληλα, προβλέπεται η ολοκλήρωση εντός 90 ημερών όλων των εκκρεμών μη ληξιπρόθεσμων επιστροφών, πλην ΦΠΑ, που βρίσκονταν σε αναμονή στο τέλος του 2025, καθώς και των νέων αιτημάτων που θα υποβληθούν μέσα στο 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται φορολογικός έλεγχος. Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως στόχο να μηδενίσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 το σύνολο των ληξιπρόθεσμων επιστροφών που ήταν σε εκκρεμότητα στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι

Το νέο μοντέλο επιστροφών βασίζεται σε συστήματα αυτοματοποιημένων ελέγχων και ανάλυσης κινδύνου, τα οποία επιτρέπουν την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνεπών φορολογουμένων και την έγκαιρη ανίχνευση περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυνση των νόμιμων επιστροφών, χωρίς να υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Χρυσή Λίστα

Καθοριστικό ρόλο στη νέα διαδικασία διαδραματίζει και η λεγόμενη «Χρυσή Λίστα» της ΑΑΔΕ, στην οποία εντάσσονται επιχειρήσεις και επαγγελματίες με υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης. Οι φορολογούμενοι που περιλαμβάνονται στη λίστα απολαμβάνουν ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφής, καθώς διαθέτουν θετικό ιστορικό ελέγχων, δεν έχουν διαπιστωμένες φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις και δεν συνδέονται με ύποπτες ενδοκοινοτικές συναλλαγές.