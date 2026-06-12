Νετανιάχου: Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Ο πρόεδρος Τραμπ κι εγώ συμφωνούμε στο θέμα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι «συμφωνεί απολύτως» με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει ατομική βόμβα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι «συμφωνεί απολύτως» με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει ατομική βόμβα, την επομένη της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου ότι επίκειται συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι είναι «εδώ και πάνω από 30 χρόνια…στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως ακύρωσε νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που προβλεπόταν να διεξαχθούν τη νύχτα εναντίον του Ιράν, προτού διαβεβαιώσει ότι έχει εξευρεθεί «πολύ καλή συμφωνία» και κάνοντας μάλιστα λόγο περί ενδεχόμενης υπογραφής της κάπου «στην Ευρώπη» μέσα σε «αυτό το σαββατοκύριακο».

Ένα μνημόνιο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο μπορεί να υπογραφεί ακόμα και την Κυριακή, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από χώρα της Δύσης, με τη Γενεύη να αναδεικνύεται ως ο πιθανότερος τόπος για κάτι τέτοιο.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Σύμφωνα με το πρακτορείο, αυτό το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου προβλέπει τη «διαρκή και άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου», «60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας στα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των κυρώσεων» που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε, από την πλευρά του, ότι, βάσει του σχεδίου συμφωνίας-πλαισίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι, βάσει του σχεδίου συμφωνίας-πλαισίου, το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξετασθεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον, με την Τεχεράνη να επιμένει στο «δικαίωμά» της στον εμπλουτισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ