«Appodixi»: Ξεπερνούν τις 200.000 οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να σκανάρει το QR code μιας απόδειξης και να ελέγχει τα στοιχεία και την εγκυρότητά της.

Ξεπερνούν τις 200.000 οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ «Appodixi», με την κυβέρνηση να βρίσκει σύμμαχο τους πολίτες στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να σκανάρει το QR code μιας απόδειξης και να ελέγχει τα στοιχεία και την εγκυρότητά της.

Όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έχουν υποβληθεί συνολικά 208.534 αναφορές για «προβληματικές» αποδείξεις. Μάλιστα, οι επώνυμες καταγγελίες υπερβαίνουν τις ανώνυμες (112.855 επώνυμες και 95.679 ανώνυμες).

Παράλληλα, «βροχή» καταγγελιών δέχεται και η ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ, καθώς υπάρχουν χιλιάδες αναφορές για μικρές και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 58.907 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 51.252 για φορολογικές παραβάσεις, οι 753 για τελωνειακά αδικήματα (κυρίως λαθρεμπόριο), ενώ σε 6.902 περιπτώσεις οι πολίτες έχουν καταγγείλει περιπτώσεις διαφθοράς.

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστάθηκε στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) τριμελής επιτροπή η οποία ελέγχει τις καταγγελίες πριν διαταχθεί οποιοσδήποτε έλεγχος. Στη συνέχεια η ειδική τριμελής επιτροπή αξιολογεί και βαθμολογεί τις καταγγελίες προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανίχνευση και τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».