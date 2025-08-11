Εφορία: Στο «μάτι» των ελεγκτών φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου

Ειδική τριμελής επιτροπή πιάνει δουλειά στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων για την αξιολόγηση των πληροφοριακών δελτίων. Ποιες υποθέσεις ελέγχονται κατά προτεραιότητα, ποιες μπαίνουν στο αρχείο. Από «κόσκινο» ανώνυμες και επώνυμες πληροφορίες και καταγγελίες.

Φουλ επίθεση κατά της φοροδιαφυγής έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ αξιοποιώντας κάθε πληροφορία και καταγγελία που γίνεται ανώνυμα ή επώνυμα από πολίτες. Όλες οι πληροφορίες αξιολογούνται και βαθμολογούνται για να πάρουν στη συνέχεια τον δρόμο της έρευνας.

Με βάση τις καταγγελίες, η ΑΑΔΕ καταρτίζει λίστα με φορολογούμενους οι οποίοι είναι ύποπτοι για απόκρυψη εισοδημάτων και παράνομο πλουτισμό. Στο «σκάνερ» των ελεγκτών βρίσκονται και οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθώς με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται και στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) τριμελής επιτροπή, η οποία θα αξιολογεί τα «πληροφοριακά δελτία» πριν προχωρήσουν οι έρευνες.

Καταγγελίες

Από τον Οκτώβριο του 2023, οπότε ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις. Η εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότερες προέρχονται από πρώην συνεταίρους, πρώην συντρόφους, απολυμένους υπαλλήλους ή ανταγωνιστές. Γι’ αυτό, οι πληροφορίες περνούν από αυστηρό φιλτράρισμα και διασταύρωση, πριν διαταχθεί οποιοσδήποτε έλεγχος.

Η βαθμολογία

Η ειδική τριμελής επιτροπή που έχει συσταθεί σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία αξιολογεί και βαθμολογεί τις καταγγελίες προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανίχνευση και τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί:

Με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες τίθενται στο αρχείο,

Με τον αριθμό 1 βαθμολογείται η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος

Με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση,

Ο αριθμός 3 δίνεται σε πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για διερεύνηση

Ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία και η καταγγελία απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.

Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Στην συνέχεια πιάνουν δουλειά οι ελεγκτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την έρευνα των υποθέσεων.

Έλεγχοι σε πλούσιους φορολογούμενους

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πρώτο πεντάμηνο του έτους βρίσκονταν σε εξέλιξη έλεγχοι σε πάνω από 6.000 υποθέσεις φορολογούμενων μεγάλου πλούτου με τους ελεγκτές να έχουν επιβάλλει πρόστιμα 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 πρόσωπα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για μεγάλη φοροδιαφυγή.

Οι καταγγελίες και πληροφορίες διοχετεύονται αυτοματοποιημένα, ανάλογα με το αντικείμενό και το περιεχόμενό τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω διενέργεια έρευνας ή ελέγχου κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες προχωρούν σε βαθμολόγηση των επώνυμων η ανώνυμων καταγγελιών με την εφαρμογή αυτόματου συστήματος κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και ανάλογα με τα αποτελέσματα επιλέγουν τις υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα. Αρμόδιοι παράγοντες αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταγγελίες των πολιτών για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων επισημαίνοντας ότι οι καταγγελίες έχουν συμβάλλει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.