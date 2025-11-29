ΗΠΑ: Οnline αγορές ρεκόρ την Black Friday - Έφτασαν τα 11.8 δισ. δολάρια

Παρότι οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν περισσότερα αυτή τη Black Friday σε σύγκριση με πέρυσι, οι αυξήσεις τιμών περιόρισαν τη διαδικτυακή ζήτηση.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές δαπάνησαν ρεκόρ 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια online την Black Friday, σημειώνοντας άνοδο 9,1% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα τελικά δεδομένα της Adobe Analytics.

Η Adobe Analytics, η οποία παρακολουθεί πάνω από 1 τρισεκατομμύριο επισκέψεις σε αμερικανικούς ιστότοπους λιανικής, αναμένει ότι οι καταναλωτές θα ξοδέψουν 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια το Σάββατο και 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια την Κυριακή, αυξημένα κατά 3,8% και 5,4% αντίστοιχα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Και ξεχωριστά, η εταιρεία λογισμικού Salesforce ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές είχαν δαπανήσει 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές της Black Friday, σημειώνοντας άνοδο 3% σε σχέση με πέρυσι, με την πολυτελή ένδυση και τα πολυτελή αξεσουάρ να συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες.

Παρότι οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν περισσότερα αυτή τη Black Friday σε σύγκριση με πέρυσι, οι αυξήσεις τιμών περιόρισαν τη διαδικτυακή ζήτηση, σύμφωνα με τη Salesforce, με τους αγοραστές να αγοράζουν λιγότερα είδη στο ταμείο σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με το Reuters, στα φυσικά καταστήματα, το κυνήγι των ευκαιριών ήταν σχετικά υποτονικό το πρωινό μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, με ορισμένους καταναλωτές να δηλώνουν ότι φοβούνται την υπερβολική δαπάνη εν μέσω επίμονου πληθωρισμού, αβεβαιότητας λόγω εμπορικής πολιτικής και μιας υποτονικής αγοράς εργασίας.

Η Cyber Monday, που παραδοσιακά είναι ημέρα μεγάλων online προσφορών, αναμένεται να είναι και πάλι η μεγαλύτερη ημέρα ηλεκτρονικών αγορών της περιόδου, σύμφωνα με την Adobe, οδηγώντας σε δαπάνες 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι.