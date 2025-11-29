Ειδήσεις | Διεθνή

Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν Ουκρανούς διαπραγματευτές την Κυριακή στη Φλόριντα

Μάρκο Ρούμπιο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσουν Ουκρανούς αξιωματούχους αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα, δήλωσε σήμερα Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Θα συνοδεύονται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, μετά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το σχέδιο αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

