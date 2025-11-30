Πώς θα πέσει το ελληνικό χρέος κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029

Χρέος κάτω από 120% του ΑΕΠ για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Η πορεία και οι πρόωρες αποπληρωμές. Την ίδια ώρα μειώνονται και οι ετήσιες δαπάνες για τόκους από το 3,5% του ΑΕΠ ή περίπου 8,2 δισ. ευρώ το 2024, σε 3,1% του ΑΕΠ ή περίπου 7,6 δισ. ευρώ το 2025.

Αν επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό το 2029 θα είναι μια χρονιά-ορόσημο για το ελληνικό δημόσιο χρέος, το οποίο θα υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα του 120% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το μακρινό 2009.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται τα επόμενα χρόνια, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτους αριθμούς. Ειδικότερα, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 138,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026, έναντι εκτίμησης 145,9% το 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Στο τέλος του 2027, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 131,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Η μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης, τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό, αναμένεται να συνεχιστεί και τα έτη 2028 και 2029, με περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 124,6% το 2028 και 119% το 2029, αντίστοιχα, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις πρόωρες αποπληρωμές των ευρωπαϊκών δανείων του πρώτου μνημονίου (GLF) σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση της ετήσιας δαπάνης καταβολής τόκων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Η πλήρης αποπληρωμή των εν λόγω δανείων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2031, δηλαδή 10 χρόνια πριν τη λήξη τους.

Μειώνονται οι δαπάνες για τόκους

Την ίδια ώρα μειώνονται και οι ετήσιες δαπάνες για τόκους από το 3,5% του ΑΕΠ ή περίπου 8,2 δισ. ευρώ το 2024, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 3,1% του ΑΕΠ ή περίπου 7,6 δισ. ευρώ το 2025 με πρόβλεψη για περαιτέρω υποχώρηση κατά την περίοδο 2026-2029, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης του χρέους της γενικής κυβέρνησης.

Για το 2026 η πρόβλεψη για τις δαπάνες για τόκους ανέρχεται στο 3% ως ποσοστό του ΑΕΠ ή περίπου 7,71 δισ. ευρώ ενώ για τα επόμενα έτη της περιόδου αναμένεται σταθερά περαιτέρω μείωση με πρόβλεψη το ποσοστό να ανέλθει στο 2,6% του ΑΕΠ το 2029.

Στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό σημειώνεται ότι αυτές προβλέψεις για το χρέος Γενικής Κυβέρνησης είναι σημαντικά βελτιωμένες και χαμηλότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμό Δημοσιονομικό Σχέδιο που κατατέθηκε στην ΕΕ τον Οκτώβριο του 2024. Εκεί η εκτίμηση για το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανερχόταν σε 149,1% το 2025 (3,2% υψηλότερη), 143,1% (4,9% υψηλότερη) το 2026, 138,0% (6,3% υψηλότερη) το 2027, 133,4% (8,7% υψηλότερη) το 2028 και 130,1% (11,1% υψηλότερη) το 2029. Η βελτίωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ οφείλεται τόσο στην μείωση του ονομαστικού ύψους του χρέους, όσο και στον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.

Περιορισμένες νέες εκδόσεις ομολόγων

Όπως συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια έτσι και κατά τα επόμενα έτη μέχρι το 2029, το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές ποσά που αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 8-10 δισ. ευρώ ετησίως. Η κάλυψή τους θα γίνεται καταρχήν μέσω κοινοπρακτικών ομολογιακών εκδόσεων και με διενέργεια δημοπρασιών επανέκδοσης υφιστάμενων εκδόσεων.

Μετά την αναμενόμενη ολοκλήρωση της χρήσης του αποθεματικού προσόδων από τις αγορές κεφαλαίου (cash buffer) για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους κατά το έτος 2026, τα συνολικά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου σε όρους γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα μειωθούν σταδιακά έως το τέλος της περιόδου 2026-2029, όπου αναμένεται να διαμορφωθούν στο επίπεδο των 30 δισ. ευρώ.