Goldman Sachs: Έρχεται «δυνατή» δεκαετία για τις παγκόσμιες μετοχές

Ετήσιες αποδόσεις 7,7% προβλέπει η Goldman Sachs για τα επόμενα δέκα χρόνια, παρά τις υψηλές σημερινές αποτιμήσεις.

Μια «δυνατή» δεκαετία για τις παγκόσμιες μετοχές προβλέπει σε ανάλυσή της η Goldman Sachs, εκτιμώντας ότι, σε όρους δολαρίου, θα αποφέρουν στους επενδυτές αποδόσεις 7,7% ετησίως.

Στους βασικούς παράγοντες που θα δώσουν ώθηση στην απόδοση των μετοχών η Goldman Sachs περιλαμβάνει την ονομαστική αύξηση του παγκόμσιου ΑΕΠ, την αυξημένη κερδοφορία και τις διανομές προς τους μετόχους.

«Η αύξηση των κερδών παραμένει η βασική κινητήρια δύναμη», σχολιάζει ο επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής μετοχών στη Goldman Sachs Research, Peter Oppenheimer. Όπως εξηγεί η GS, ένα 6% ετησίως θα προέλθει από την αύξηση των κερδών ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων των επαναγορών, ενώ το υπόλοιπο 1,7% θα αφορά μερίσματα. Ωστόσο, οι αποτιμήσεις αναμένεται να υποχωρήσουν ελαφρώς από τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα.

Σε ιστορικούς όρους, η πρόβλεψη για ετήσια απόδοση 7,7% είναι χαμηλότερη από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 9,3% από το 1985, αν και ο Oppenheimer επισημαίνει ότι οι ετήσιες αποδόσεις έχουν παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις σε αυτήν την περίοδο.

Για παράδειγμα, η ετήσια απόδοση από το 2000 είναι επίσης 7,7%, ωστόσο η περίοδος μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση εμφανίζει χαμηλότερες μέσες αποδόσεις και χαρακτηρίζεται από την ισχυρή υπεραπόδοση των ΗΠΑ, με «ηγέτιδες» τις τεχνολογικές μετοχές, και από ασθενέστερες αποδόσεις στην Ευρώπη και την Ιαπωνία.

Αποκλίσεις ανά περιοχή

Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της Goldman Sachs για τις παγκόσμιες μετοχές χρησιμοποιεί ένα κοινό πλαίσιο για όλες τις επιμέρους περιοχές, αλλά λαμβάνει υπόψη και τοπικούς καταλύτες. Έτσι, οι ετήσιες αποδόσεις που προκύπτουν από το μοντέλο διαφέρουν ανά περιοχή.

Στις ΗΠΑ, η αναμενόμενη ετήσια απόδοση ανέρχεται σε 6,5%. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως στην αύξηση των εταιρικών κερδών και σε σχετικά μέτρια μερίσματα, με τις επαναγορές μετοχών να αντισταθμίζουν τις υψηλές αποτιμήσεις.

Στην Ευρώπη, η ετήσια απόδοση εκτιμάται στο 7,1% και προέρχεται κατά το ήμισυ από την αύξηση των κερδών και κατά το άλλο ήμισυ από τις διανομές προς τους μετόχους.

Για την Ιαπωνία, η αναμενόμενη ετήσια απόδοση φθάνει το 8,2%. Η πρόβλεψη στηρίζεται σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 6% και σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν το πλαίσιο των διανομών.

Στην Ασία (εκτός Ιαπωνίας), η εκτιμώμενη ετήσια απόδοση είναι 10,3%, ενώ για τις αναδυόμενες αγορές η αναμενόμενη ετήσια απόδοση διαμορφώνεται στο 10,9%, και συνδέεται με την ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών, κυρίως στην Κίνα και την Ινδία.

Υψηλές αποτιμήσεις

Οι αποτιμήσεις των μετοχών βρίσκονται, παγκοσμίως, σε υψηλά επίπεδα. Διαπραγματεύονται με P/E κοντά στο 19x, όμως ο δείκτης αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τη GS.

«Η αποτίμηση δεν είναι το παν» λέει χαρακτηριστικά ο Oppenheimer, και εξηγεί πως, παρά το γεγονός ότι τα υψηλά P/E υποδηλώνουν χαμηλότερες μελλοντικές αποδόσεις, οι σημερινές αποτιμήσεις μπορούν εν μέρει να δικαιολογηθούν από διαρθρωτικά αυξημένα περιθώρια κέρδους και βελτιωμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που οι υψηλές αποτιμήσεις είναι πράγματι ένα εμπόδιο, δεν είναι το στοιχείο που κυριαρχεί στις μελλοντικές προοπτικές των παγκόσμιων μετοχών.