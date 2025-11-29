Βραζιλία: Η κλιματική αλλαγή φέρνει μεγάλες αλλαγές στην καλλιέργεια καφέ

Στροφή στην ποικιλία ρομπούστα που είναι πιο ανθεκτική σε θερμοκρασίες και ασθένειες κάνουν οι παραγωγοί, εγκαταλείποντας την αράμπικα.

Τα επόμενα χρόνια, ο καφές από τη Βραζιλία ίσως αρχίσει να έχει λίγο διαφορετική γεύση. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η χώρα της Νότιας Αμερικής είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο της αράμπικα, μιας ήπιας γεύσης ποικιλίας καφέ. Όμως, καθώς η κλιματική αλλαγή δυσκολεύει την καλλιέργεια αυτών των κόκκων, κάποιοι αγρότες επενδύουν στη ρομπούστα, η οποία παράγει έναν πιο πικρό κόκκο αλλά μπορεί να αντέξει υψηλότερες θερμοκρασίες και είναι πιο ανθεκτική σε ασθένειες.

Οι παραδοσιακές περιοχές καλλιέργειας καφέ της Βραζιλίας, που παράγουν κυρίως αράμπικα, έχουν πληγεί από πιο έντονες και συχνές ξηρασίες και από υψηλότερες θερμοκρασίες. Η αράμπικα παραμένει το κύριο εξαγώγιμο προϊόν καφέ της χώρας, αλλά η παραγωγή ρομπούστα αυξάνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό: πάνω από 81% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που παρακολουθεί την παγκόσμια παραγωγή καφέ.

Για τη Βραζιλία, η ρομπούστα προσφέρει μια ευκαιρία να παραμείνει ο μεγαλύτερος προμηθευτής καφέ στον κόσμο στο μέλλον, ακόμη κι όταν εντείνονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, λέει ο Φερνάντο Μαξιμιλιάνο, διευθυντής Coffee Market Intelligence στην StoneX, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

«Δεν ήταν απαραίτητα η ζήτηση που οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής ρομπούστα», προσθέτει. «Στην πραγματικότητα, τα προβλήματα που σχετίζονται με το κλίμα και οι απώλειες στην αράμπικα ήταν οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ρομπούστα».

Τα τελευταία τρία χρόνια, η παραγωγή καφέ αράμπικα στη Βραζιλία έχει αυξηθεί με ρυθμό περίπου 2% έως 2,5% ετησίως, ενώ η παραγωγή ρομπούστα έχει αυξηθεί περίπου 4,8% ετησίως. Κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, η ρομπούστα έφτασε σχεδόν σε αύξηση 22%, μια συγκομιδή–ρεκόρ, σύμφωνα με τη StoneX. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή ρομπούστα ξεχωρίζει για την ικανότητά της να ανταπεξέρχεται καλύτερα σε πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά και για την κερδοφορία της, σύμφωνα με αναλυτές.

Σε θερμότερες περιοχές της Βραζιλίας όπου η αράμπικα δεν μπορεί να καλλιεργηθεί, οι παραγωγοί καφέ βρίσκουν τρόπους να παράγουν ρομπούστα και να περιορίζουν τις επιπτώσεις των υψηλότερων θερμοκρασιών. Η φύτευση καφεόδεντρων κάτω από τη σκιά ντόπιων δέντρων και άλλων ειδών είναι μία από αυτές τις τεχνικές.

«Με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνει παραγωγικό, θα μείνει λίγο πιο υγρό, ώστε να μην υποβαθμιστεί τόσο εύκολα», δήλωσε ο Ζονάτας Ματσάντο, εμπορικός διευθυντής της Café Apuí, παραγωγού καφέ ρομπούστα με αγροδασικό σύστημα στην περιοχή του Αμαζονίου.

Το Βιετνάμ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ρομπούστα στον κόσμο, αλλά η Βραζιλία το πλησιάζει, και θα μπορούσε μάλιστα να το ξεπεράσει χάρη σε μια καλά δομημένη εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με αναλυτές της Rabobank, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.