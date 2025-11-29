Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα στην Αθήνα

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ένας 36χρονος που οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Σεπόλια.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μεταμεσονύχτιες ώρες της 5η Αυγούστου του 2025, δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και ο ένας εξ αυτών προχώρησε σε ρίψη χειροβομβίδας στο εσωτερικό του, προκαλώντας -μεταξύ άλλων- τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, κατά την οποία συλλέχθηκε και αξιοποιήθηκε προανακριτικό υλικό από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες δύο αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0,4 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, μία πλαστική πίπα («bong») με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ