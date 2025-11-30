Φθηνό ρεύμα στους κοινωνικά ευάλωτους: Η νέα ευκαιρία για το πρόγραμμα Απόλλων

Διάδοχη «φόρμουλα», μετά την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης, η ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με μπαταρίες, από τα έσοδα του οποίου θα χρηματοδοτούνται οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων του ΚΟΤ Α. Μέσα στο 2025 ο διαγωνισμός για τις «πράσινες» μονάδες, ανοικτό το ύψος των εκπτώσεων.

Σε εναλλακτική φόρμουλα έχει καταλήξει το ΥΠΕΝ, για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος «Απόλλων», η οποία προορίζεται για την εξασφάλιση χαμηλών τιμών ρεύματος για τους δικαιούχους του ΚΟΤ Α. Η φόρμουλα αυτή είναι απαραίτητη καθώς το πρόγραμμα απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνέπεια να απολεσθούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία θα χρηματοδοτούνταν.

Η εναλλακτική προβλέπει την υλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, με μπαταρίες συνολικής ισχύος 200 MW. Από τα έσοδα αυτού του χαρτοφυλακίου, από την πώληση της παραγωγής του, θα συγκεντρώνεται ένα σημαντικό ποσό ώστε να χρηματοδοτούνται οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων του ΚΟΤ Α.

Αυτό σημαίνει πως οι εκπτώσεις θα έχουν πλέον «πράσινη» προέλευση. Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή οι επιδοτήσεις στους δικαιούχους και των τριών κατηγοριών δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου χρηματοδοτούνται από όλους τους καταναλωτές ρεύματος, μέσω των ποσών που καταβάλλουν για τη ρυθμιζόμενη χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Ο διαγωνισμός

Τα έργα θα προκύψουν μέσα από το μειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Ρυθμιστική Αρχή και από την οποία θα προκριθούν όσα διεκδικήσουν μικρότερο εγγυημένο έσοδο, («ταρίφα»). Καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πολύ μεγάλη «δεξαμενή» έτοιμων για υλοποίηση έργων, εκτιμάται ότι στη διαδικασία θα υπάρξει μεγάλος συναγωνισμός, με συνέπεια οι «ταρίφες» να διαμορφωθούν σε χαμηλά επίπεδα.

Το γεγονός αυτό θα σημαίνει πως σε ετήσια βάση τα έργα θα εξασφαλίζουν από τη συμμετοχή τους στην αγορά περισσότερα έσοδα από όσα προβλέπει η «ταρίφα» τους. Εξαιτίας ωστόσο της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης που θα έχουν υπογράψει, θα πρέπει αυτά τα «υπερέσοδα» να τα επιστρέφουν στην πολιτεία και πιο συγκεκριμένα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Κατά συνέπεια ο ΕΛΑΠΕ θα αποκτήσει ένα ειδικό αποθεματικό, το οποίο συνεχώς θα ανανεώνεται, για να χρηματοδοτηθούν οι εκπτώσεις.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα βασιστεί στο σχήμα δημοπρασιών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ και το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε τεχνολογία (αιολικά, φωτοβολταϊκά) να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του χαρτοφυλακίου που θα προκριθεί, δηλαδή να μην αθροίζει έργα λιγότερα από 60 MW. Σημαίνει επίσης ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να τρέξουν σύντομα, ώστε ΄μέχρι το τέλος του 2025 να έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τον διαγωνισμό και να έχει γίνει η προκήρυξη από τη ΡΑΑΕΥ.

Η απώλεια του RRF

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την προηγούμενη εκδοχή της πρώτης φάσης του «Απόλλων», η «ένεση» από το RRF αφορούσε ένα κονδύλι 100 εκατ, ευρώ, για την επιδότηση των παραγωγών ΑΠΕ ώστε να προσθέσουν στις μονάδες τους μπαταρίες και, με αυτό τον τρόπο, να μπορούν να καλύπτουν με υψηλό ταυτοχρονισμό (δηλαδή για πολλές ώρες το 24ωρο) με «πράσινες» Μεγαβατώρες τις ανάγκες των κοινωνικά ευάλωτων. Όπως θα πραγματοποιηθεί τελικά το πρόγραμμα, η κάλυψη της κατανάλωσης των κοινωνικά ευάλωτων δεν θα γίνει μέσω net-billing.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης είναι τον Ιούνιο του 2026, επομένως μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση. Η απένταξη της πρώτης φάσης του «Απόλλων» έγινε ακριβώς γιατί τα έργα ΑΠΕ (τα οποία θα προκύψουν μέσω διαγωνισμού) θα ήταν πλέον αδύνατον να είναι έτοιμα έως το επόμενο καλοκαίρι.

Ο νέος σχεδιασμός του προγράμματος παρακάμπτει την απώλεια των 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μένει να φανεί αν στη νέα εκδοχή του, θα μπορεί να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές ρεύματος για τους δικαιούχους του ΚΟΤ-Α. Στην προηγούμενη παραλλαγή, στόχος ήταν να προκύψουν σταθερές τιμές στα επίπεδα των 3 – 3,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι για τη δεύτερη φάση του «Απόλλων» (που αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους ΟΤΑ και ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ), προχωρά κανονικά η ωρίμανσή της.