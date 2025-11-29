Ισπανία: Σε ελεύθερη πτώση οι εξαγωγές χοιρινού μετά την ανίχνευση πανώλης των χοίρων

Η αξία των εξαγωγών χοιρινού της χώρας ανέρχεται σε 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, το 58% των οποίων κατευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περίπου το ένα τρίτο των πιστοποιητικών εξαγωγής ισπανικού χοιρινού έχει μπλοκαριστεί μετά την έξαρση της πανώλης των χοίρων, την πρώτη εδώ και τρεις δεκαετίες, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας.

«Από τα 400 πιστοποιητικά εξαγωγής σε 104 χώρες, το ένα τρίτο έχει μπλοκαριστεί. Εργαζόμαστε για να τα ανοίξουμε το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας Λουίς Πλάνας σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ιός, που είχε καταγραφεί για τελευταία φορά στην Ισπανία το 1994, ανιχνεύθηκε σε έξι αγριόχοιρους κοντά στη Βαρκελώνη.

Ο Πλάνας είπε ότι η αξία των εξαγωγών χοιρινού της χώρας ανέρχεται σε 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, το 58% των οποίων κατευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είπε ότι οι εξαγωγές προς την ΕΕ δεν επηρεάζονται εκτός από εκείνες που εμπίπτουν σε μια ζώνη 20 χιλιομέτρων κοντά στην πηγή της εστίας.

«Δουλειά μας είναι να κρατήσουμε ανοικτές τις διεθνείς αγορές», πρόσθεσε.

Η ισπανική βορειοανατολική περιφέρεια της Καταλωνίας απαγόρευσε την πρόσβαση σε ένα σημαντικό φυσικό πάρκο μετά τον εντοπισμό έξι νεκρών αγριόχοιρων κοντά στη Βαρκελώνη που βρέθηκαν θετικοί στην αφρικανική πανώλη των χοίρων.

Το πάρκο Κολσερόλα, ένα μεγάλο φυσικό πάρκο στην περιοχή, έκλεισε για όλες τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και οι εξωτερικές δραστηριότητες περιορίστηκαν σε 60 χωριά κοντά στο κέντρο της εστίας, δήλωσε αργά χθες, Παρασκευή, το καταλανικό υπουργείο Γεωργίας.

Οι καταλανικές αρχές θα στήσουν παγίδες για αγριόχοιρους και θα αναπτύξουν αστυνομικούς για την επιβολή εμποδίων στην περιοχή.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους, αλλά εξαπλώνεται ραγδαία μεταξύ των χοίρων και των αγριόχοιρων.

Η Ταϊβάν ήταν η τελευταία μέχρι στιγμής χώρα που ανακοίνωσε περιορισμούς στις εισαγωγές ισπανικού χοιρινού: ο υπουργός Γεωργίας της δήλωσε σήμερα ότι απαγόρευσε τις εισαγωγές όλων των προϊόντων χοιρινού κρέατος και ζωντανών χοίρων.

Η Κίνα απαγόρευσε τις εισαγωγές χοιρινού από την επαρχία της Βαρκελώνης, αναφέρει έγγραφο των κινεζικών τελωνείων που είδε το Ρόιτερς.

Η Βρετανία δήλωσε την Παρασκευή ότι θα σταματήσει προσωρινά τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Καταλωνία. Το Μεξικό ανέστειλε τις εισαγωγές προϊόντων χοιρινού κρέατος από την Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ