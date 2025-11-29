Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 32χρονου για επίθεση σε βάρος αστυνομικού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 32χρονου για επίθεση σε βάρος αστυνομικού
Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ένας 32χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος «για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

«Ο κατηγορούμενος, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο κατηγορούμενος «αντιστάθηκε σθεναρά», με αποτέλεσμα «να χρησιμοποιηθεί από τους αστυνομικούς η απολύτως απαραίτητη βία για να τον ακινητοποιήσουν».

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κατασκευαστές: «Βλέπουν» έναν «μικρό Daniel» στα έργα κατά της λειψυδρίας της Αττικής

Βροχή προστίμων: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία από παραβάσεις και ποινές το 2026

ΟΟΣΑ: Δύο στους δέκα ηλικιωμένους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας - Αιτία οι χαμηλές συντάξεις και τα επιδόματα

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider