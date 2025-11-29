ΕΟΠΑΕ: Ο HIV δεν κάνει διακρίσεις - 1η Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Η χρήση προφυλακτικών και η θεραπεία Προφύλαξης Πριν την Έκθεση (PrEP) αποτελούν δύο από τα πιο αποτελεσματικά μέσα πρόληψης για τη μετάδοση του HIV.

Η 1η Δεκεμβρίου είναι μια ημέρα που μας θυμίζει ότι ο HIV δεν αφορά “τους άλλους”, αλλά αφορά όλους μας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), με τις δράσεις του και φέτος, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και αποδοχής. Η πραγματική πρόληψη ξεκινά από τη γνώση και η γνώση σώζει ζωές. Ο HIV σήμερα ανιχνεύεται εύκολα, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και οι άνθρωποι που ζουν με HIV μπορούν να έχουν μία πλήρη, υγιή και δημιουργική ζωή. Το φετινό μήνυμα του ΕΟΠΑΕ για την ημέρα είναι «Ο HIV δεν κάνει διακρίσεις, γι’ αυτό εμείς απαντάμε: Προφυλασσόμαστε. PrΕP-ει !.» τονίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης, παράλληλα με την προφύλαξη πριν την έκθεση.

Η χρήση προφυλακτικών και η θεραπεία Προφύλαξης Πριν την Έκθεση (PrEP) αποτελούν δύο από τα πιο αποτελεσματικά μέσα πρόληψης για τη μετάδοση του HIV.

Τα προφυλακτικά προσφέρουν άμεση προστασία εμποδίζοντας την επαφή με τον ιό κατά τη σεξουαλική επαφή. Η χρήση προφυλακτικών θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για τη μείωση της νόσου. Με τη χρήση προφυλακτικού δημιουργείται ασφαλές φράγμα που μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης σε σωματικά υγρά που ενδέχεται να μεταφέρουν τον ιό.

Η θεραπεία Προφύλαξης Πριν την Έκθεση - PrEP, όταν λαμβάνεται σωστά και σταθερά, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης (κατά 99%). Θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης κατά του AIDS για άτομα που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο έκθεσης. Η θεραπεία Προφύλαξης Πριν την Έκθεση - PrEP είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα και μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα που είναι αρνητικά στον ιό HIV, αλλά ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ώστε να προστατευθούν από την μετάδοση του HIV. Η συνταγογράφηση της γίνεται από γιατρό, ο οποίος μπορεί να χορηγήσει επαναλαμβανόμενες συνταγές έως και για τρεις μήνες και μπορεί να διατεθεί από νοσοκομειακά φαρμακεία.

Ο συνδυασμός των δύο μέσων πρόληψης προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς καλύπτει διαφορετικές μορφές κινδύνου και ενισχύει συνολικά την πρόληψη. Με αυτά τα δύο εργαλεία, κάθε άτομο μπορεί να διαχειριστεί πιο υπεύθυνα τη σεξουαλική του υγεία και να μειώσει ουσιαστικά τις πιθανότητες έκθεσης στον HIV.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS, ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) υλοποιεί μια σειρά πανελλαδικών δράσεων ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σεξουαλική υγεία και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του HIV. Στόχος των δράσεων είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού, η άρση του κοινωνικού στίγματος που συνδέεται με τον ιό HIV και η προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς συμπεριφοράς.

Οι Κινητές Μονάδες Παρέμβασης Streetwork και τα Πολυδύναμα Κέντρα Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, μαζί και με άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΑΕ αλλά και τοπικούς φορείς, την 1η Δεκεμβρίου θα βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, παρέχοντας ενημέρωση, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Τα σημεία των ενημερωτικών δράσεων του ΕΟΠΑΕ την 1η Δεκεμβρίου είναι:

Αθήνα: 16:00-21:00 Πλατεία Κλαυθμώνος, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - STREETWORK Αθήνας

Θεσσαλονίκη: 10:00-14:00 Πλατεία Αριστοτέλους, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Θεσσαλονίκης, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - STREETWORK Θεσσαλονίκης

Δενδροπόταμος: 10:00 – 14:00, Κινητός ΧΕΧ Θεσσαλονίκης

Πειραιάς: 12:00-16:00 Πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου Πειραιά, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Πειραιά, Τμήμα Πρόληψης και Ενημέρωσης Πειραιά, Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης Εφήβων στην Αττική

Πάτρα: 10:00-14:00, 17:00-20:00 Ρήγα Φεραίου και Γεροκωστοπούλου, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Πάτρας, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης StreetWork, Κέντρο Ημέρας Πάτρας, Πρόγραμμα Οικογένειας & Γονεικής Στήριξης Πάτρας, Σύλλογος Θετικής Φωνής

Ιωάννινα: 10:00 – 14:00 Κτήριο Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου1, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - STREETWORK Ιωαννίνων

Κοζάνη: 11:00-14:00 Πλατεία Νίκης, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Κοζάνης, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης Κοζάνης

Άγιος Νικόλαος (Κρήτη): 10:00-13:00 Κεντρική Πλατεία Αγίου Νικολάου -Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου

Αγρίνιο: 10:00-14:00 Κεντρική Πλατεία Δημοκρατίας - Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΜΟΘΕ

Αλεξανδρούπολη: 11:00-14:00 Δημαρχείο (Λ. Δημοκρατίας 306) - Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΜΟΘΕ, Γραφείο Πρόληψης και Ενημέρωσης, Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Ορεστιάδα: 11:00-14:00 Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας (Φουαγιέ) (Πανταζίδου 193) - Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΜΟΘΕ, Γραφείο Πρόληψης και Ενημέρωσης, Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Βόλος: 10:00-14:00 Πεζόδρομος Ερμού (ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΟΛΟΥ, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης Λάρισας, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Βόλου.

Ελευσίνα: 12:00-17:00 Πλατεία Ελευσίνας/ Πεζόδρομος Της Ελευσίνας (ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ), Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ελευσίνας, Θετική Φωνή

Λαμία: 10:00-14:00 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Λαμίας, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης Λαμίας, ΜΟΘΕ Λαμίας

Ναύπλιο: 10:00-13:00 Εν κινήσει Περιοχή 11ης & ΓΝ Ναυπλίου 1/12 (ΝΑΥΠΛΙΟ), 3/12 Εν Κινήσει Πλατεία Αγ. Πέτρου & ΓΝ Άργους (ΑΡΓΟΣ), Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ναυπλίου, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης STREETWORK Ναυπλίου

Πύργος: 11:00 - 14:00 Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Πύργου, ΜΟΘΕ Πύργου, Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης Πύργου

Ρέθυμνο: 12:00-14:00 Είσοδος Δημαρχείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 84), Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ρεθύμνου, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης -STREETWORK Ρεθύμνου

Ρόδος: 10:00-13:00 Πλατεία Κύπρου, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ρόδου, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - STREETWORK Ρόδου, ΜΟΘΕ Ρόδου

Τρίπολη: 10:00-13:00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αμφιθέατρο του Άνω Κτιρίου της Σχολής Τεχνολογίας & Οικονομίας στη θέση ΣΕΧΙ - ΠΡΩΗΝ 4ο Πεδίο Βολής, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Τρίπολης, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης- STREETWORK Τρίπολης, σε συνδιοργάνωση με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αρκαδίας.

Κομοτηνή: 10:00-14:00 Τσανάκλειος Σχολή, Παλιά Πρυτανεία, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - STREETWORK Κομοτηνής, ΜΟΘΕ Κομοτηνής

Ξάνθη: 10:00-14:00 Πλατεία Δημοκρατίας, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - STREETWORK Ξάνθης

Ηράκλειο: 10:00-13:00 1. Πεζόδρομος Ηρακλείου Μπροστά από τη Βασιλική Αγ. Μάρκου 2. Χώρος Παν/κού ΓΝ Ηρακλείου, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - STREETWORK Ηρακλείου, Σύλλογος Οροθετικών Θετική Φωνή



Καλαμάτα: 10:00 – 13:00 23ης Μαρτίου, Μπροστά από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Καλαμάτας, ΜΟΘΕ Καλαμάτας

Άρτα: 11:00 – 13:00 Κεντρική Πλατεία Αγίου Δημητρίου ( Οδός Σκουφά, κάτω από τα σκαλιά της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου), Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Άρτας, Κέντρο Πρόληψης Άρτας

Κέρκυρα: 11:00 – 13:00 Περιοχή Πόρτο Ρεάλε Γ. Θεοτόκη, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κέρκυρας, ΤΟΜΥ Κέρκυρας και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρέβεζα: 11:00 – 13:00 Κτήριο Πρώην Λαϊκής Αγοράς Πρέβεζας, επί της οδού Β. Μπάλκου 1, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Πρέβεζας, ΜΟΘΕ Πρέβεζας, Κέντρο Πρόληψης (ΚΕΠΡΟΝΑΠ)

Κεφαλονιά: 1/12 10:00 - 13:00 Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου (Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η δράση θα μεταφερθεί στον εξωτερικό χώρο του νέου Δημαρχείου Ληξουρίου), 2/12 Εξωτερικός χώρος του Δημοτικού Θεάτρου “ΚΕΦΑΛΟΣ” στο Αργοστόλι, Κινητή Μονάδα Παρέμβασης – STREETWORK Κεφαλονιάς



Χανιά: 11:00 – 13:00, Είσοδος Δημαρχείου Χανίων (ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29), Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χανίων



