Βροχή προστίμων: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία από παραβάσεις και ποινές το 2026

Σχεδόν 8 στα 10 ευρώ αφορούν πρόστιμα από φοροπαραβάσεις. Έσοδα άνω των 2,2 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής το επόμενο έτος. Πόσα θα εισπραχθούν από «καμπάνες» για αυθαίρετα, λαθρεμπόριο, ποινικά δικαστήρια. Ανεβάζουν ταχύτητα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Πρόστιμα πάνω από 1,1 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία το 2026 με σχεδόν 8 στα 10 ευρώ να αφορούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, τα έσοδα από πρόστιμα, ποινές και καταλογισμούς προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,131 δισ. ευρώ.

Τα φορολογικά πρόστιμα, αγγίζουν τα 870 εκατ. ευρώ και είναι ενισχυμένα κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025. Πρόκειται για πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί ή θα επιβληθούν εντός του έτους για φοροδιαφυγή, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων και λοιπές παραβάσεις.

Αναλυτικά, οι εισπράξεις προβλέπεται να ανέλθουν σε:

870 εκατ. ευρώ από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

27 εκατ. ευρώ από τελωνειακές παραβάσεις εκ των οποίων 18 εκατ. για λαθρεμπορία, 7 εκατ. για καθυστερήσεις καταβολής και 2 εκατ. για ανακριβείς δηλώσεις.

226 εκατ. ευρώ από λοιπά πρόστιμα στα οποία περιλαμβάνονται πρόστιμα για αυθαίρετα (3 εκατ. ευρώ) και για ελλιπείς θέσεις στάθμευσης (5 εκατ. ευρώ).

17 εκατ. ευρώ από ποινικά δικαστήρια.

10 εκατ. ευρώ από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

6 εκατ. ευρώ από παραβάσεις λιμενικών κανόνων.

43 εκατ. ευρώ από εκπρόθεσμη καταβολή μη φορολογικών εσόδων.

Ταυτόχρονα, έχουν εγγραφεί ποσά από πρόστιμα που συνδέονται με το Πράσινο Ταμείο, το Γαλάζιο Ταμείο, αλλά και καταλογισμούς για αυθαίρετα κτίσματα και πολεοδομικές παραβάσεις.

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής βρίσκεται ψηλά στη λίστα του οικονομικού επιτελείου και της ΑΑΔΕ καθώς τα έσοδα που προκύπτουν από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αποτελούν το «κλειδί» που ανοίγουν την πόρτα σε νέες μόνιμες μειώσεις φόρων.

Μετά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, myDATA και απέφεραν συνολικά 3,9 δισ. ευρώ, για το 2026 προβλέπονται έσοδα άνω των 2,2 δισ. ευρώ μόνο από την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το επόμενο διάστημα εξειδικεύοντας τους ελεγκτικούς στόχους ανά τομέα.

Επιστροφές δαπανών

Ο προϋπολογισμός προβλέπει επίσης σημαντικά έσοδα από επιστροφές δαπανών ύψους 568 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής: