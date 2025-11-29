Μακρόν: Θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι τη Δευτέρα στο Παρίσι

Ειδήσεις | Διεθνή

Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Ελιζέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ, καθώς μια ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει ένα αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν επίσης την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

