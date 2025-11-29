Μολδαβία: Καταγγέλλει νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones

Ήταν το τρίτο περιστατικό σε εννιά ημέρες. Για την ασφάλεια των πτήσεων έκλεισε ο εναέριος χώρος για μια ώρα και 10 λεπτά.

Οι αρχές της Μολδαβίας δήλωσαν το Σάββατο ότι ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, αποτελώντας απειλή για την αεροπορία, στο τρίτο τέτοιο περιστατικό μέσα σε εννέα ημέρες.

Η πρόεδρος Μάια Σάντου, η οποία θέλει να εντάξει τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, έχει καταδικάσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει το πρώην σοβιετικό κράτος, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, κράτος-μέλος της ΕΕ.

Όπως αναφέρει το Reuters, το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας δήλωσε ότι είχε ταυτοποιήσει δύο drones ως ρωσικά και ότι είχαν πετάξει πάνω από το έδαφος της Μολδαβίας, προκαλώντας το κλείσιμο του εναέριου χώρου της.

Στη συνέχεια, όπως προσέθεσε, πέταξαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, το οποίο αποτελούσε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων, ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας έκλεισε για μία ώρα και 10 λεπτά κατόπιν εντολής της αρχής πολιτικής αεροπορίας», ανέφερε.

Η Μολδαβία, που είχε καταγγείλει παρόμοια εισβολή στις 20 Νοεμβρίου και ξανά νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, περιέγραψε το τελευταίο περιστατικό ως εκφοβισμό στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία και κατήγγειλε «παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τις πολιτικές πτήσεις και τις ζωές των ανθρώπων».

Ο Ρώσος πρέσβης στη Μολδαβία, Ολέγκ Οζέροφ, έχει κληθεί επανειλημμένα στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας λόγω των περιστατικών.

Ο Οζέροφ αμφισβήτησε αυτήν την εβδομάδα κατά πόσο ένα από τα drones, το οποίο εκτέθηκε έξω από το υπουργείο, είχε εμπλακεί σε οποιαδήποτε εισβολή, και υποστήριξε ότι τα περιστατικά είχαν στόχο να επιδεινώσουν τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Κισινάου.

Από την εκλογή της Σάντου το 2020, οι σχέσεις της Μολδαβίας με τη Ρωσία έχουν τεθεί υπό αυξανόμενη πίεση, με τη Μόσχα να την κατηγορεί για «μη φιλικές ενέργειες» και για πρόκληση αντιρωσικών συναισθημάτων.

Το κοινοβούλιο της Μολδαβίας διέταξε αυτήν την εβδομάδα το κλείσιμο ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Κισινάου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προωθεί αφηγήσεις που απειλούν την εθνική ασφάλεια.