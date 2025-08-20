Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Και τον Αύγουστο, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σαρώνουν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποιώντας εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους.

Εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους κάνουν και τον Αύγουστο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι έλεγχοι αποκάλυψαν παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ουζερί), χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ – πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας (ομπρέλες, καθίσματα). Κοινός παρονομαστής; Η μη έκδοση αποδείξεων.

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης και της επιβολής προστίμων. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τις επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει - με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα - αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.