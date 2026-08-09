Φοιτητική Στέγη: Όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε οικογένεια πριν νοικιάσει σπίτι

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26 πρακτικές συμβουλές για ασφαλέστερη αναζήτηση, χαμηλότερο κόστος και καλύτερη επιλογή κατοικίας. Τι αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. Η μεγάλη πρόκληση και τα σημεία - «κλειδί».

Η έναρξη της φοιτητικής ζωής αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο προσδοκίες, νέες εμπειρίες και σημαντικές αλλαγές. Μαζί όμως με τον ενθουσιασμό, χιλιάδες οικογένειες καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της περιόδου: την αναζήτηση της κατάλληλης φοιτητικής κατοικίας.

Η διαδικασία αυτή γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ η διαθεσιμότητα οικονομικών κατοικιών παραμένει περιορισμένη. Παράλληλα, η αύξηση των περιστατικών διαδικτυακής απάτης και οι βιαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται υπό την πίεση του χρόνου καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τους φοιτητές όσο και από τις οικογένειές τους.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι η επιλογή κατοικίας δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην απόσταση από το πανεπιστήμιο. Στην Αθήνα, η εύκολη πρόσβαση στο μετρό, στον ηλεκτρικό ή στις λεωφορειακές γραμμές μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερο πλεονέκτημα από ένα διαμέρισμα που βρίσκεται λίγα μέτρα από τη σχολή. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, η λειτουργία του μετρό αλλάζει πλέον τα δεδομένα των μετακινήσεων, ενώ και σε άλλες μεγάλες φοιτητουπόλεις, όπως η Πάτρα, η καλή συγκοινωνιακή σύνδεση μπορεί να μειώσει σημαντικά τόσο το κόστος όσο και τον χρόνο μετακίνησης.

Με σωστό προγραμματισμό, έρευνα αγοράς και προσοχή στις λεπτομέρειες, η αναζήτηση κατοικίας μπορεί να γίνει πιο ασφαλής και αποτελεσματική. Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να αποτελέσουν έναν χρήσιμο οδηγό πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

26 χρήσιμες συμβουλές για την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας

1. Μην περιορίζετε την αναζήτησή σας γύρω από την πανεπιστημιούπολη.

Ένα σπίτι λίγες στάσεις με το μετρό ή το λεωφορείο μπορεί να κοστίζει σημαντικά λιγότερο, χωρίς να αυξάνει ουσιαστικά τον χρόνο μετακίνησης.

2. Αποφύγετε υπόγεια, σοφίτες και ιδιαίτερα παλαιές κατοικίες.

Εκτός αν έχουν ανακαινιστεί πλήρως, ενδέχεται να παρουσιάζουν προβλήματα υγρασίας, μόνωσης και αυξημένου κόστους συντήρησης.

3. Μην επιλέξετε το πρώτο σπίτι που θα δείτε.

Οργανώστε την αναζήτησή σας, συγκρίνετε διαφορετικές επιλογές και μην υπερβαίνετε τον οικονομικό προϋπολογισμό σας.

4. Υπογράφετε πάντοτε νόμιμο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Μην προχωράτε ποτέ σε προφορικές συμφωνίες χωρίς ηλεκτρονική δήλωση της μίσθωσης.

5. Μην καταβάλλετε ούτε ένα ευρώ σε δήθεν εταιρείες εύρεσης κατοικίας ή συμβούλων ακινήτων.

Κανείς δεν πρέπει να σας ζητήσει χρήματα μόνο και μόνο για να σας δείξει διαθέσιμα σπίτια ή να σας χορηγήσει λίστα αγγελιών.

6. Αποφύγετε αγγελίες που ζητούν προκαταβολή πριν από την επίσκεψη στο ακίνητο.

Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης στις μισθώσεις κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

7. Συνεργαστείτε μόνο με νόμιμα μεσιτικά γραφεία.

Ενημερωθείτε εκ των προτέρων για την αμοιβή τους και καταβάλετέ την μόνο εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η μίσθωση.

8. Υπολογίστε το συνολικό κόστος διαβίωσης και όχι μόνο το ενοίκιο.

Συνυπολογίστε κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, internet, θέρμανση και τις υπόλοιπες πάγιες δαπάνες.

9. Μην αμελείτε την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεών σας.

Η καθυστέρηση πληρωμής κοινοχρήστων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας μπορεί να δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα με την καθυστέρηση του ενοικίου.

10. Επιλέξτε σωστά τη γειτονιά.

Η πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και βασικές υπηρεσίες θα επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά σας.

11. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη θέρμανση.

Σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας το κόστος θέρμανσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος του μηνιαίου προϋπολογισμού.

12. Ξεκινήστε την αναζήτηση όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Κατά την περίοδο ανακοίνωσης των βάσεων η αυξημένη ζήτηση συχνά οδηγεί σε περιορισμό της διαθεσιμότητας και αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων.

13. Γνωρίζετε ότι η μίσθωση κατοικίας προστατεύεται από ελάχιστη διάρκεια τριών ετών.

Η προστασία αυτή ισχύει ακόμη και αν στο συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί μικρότερη διάρκεια.

14. Ενημερωθείτε για τον τρόπο αναπροσαρμογής του ενοικίου.

Ζητήστε να γνωρίζετε από την αρχή πότε και με ποιον τρόπο μπορεί να μεταβληθεί το μίσθωμα.

15. Γνωρίζετε πότε λήγει η μίσθωση και πότε ανανεώνεται.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή.

16. Ενημερωθείτε για τους όρους πρόωρης αποχώρησης.

Ρωτήστε τι προβλέπεται σε περίπτωση μετεγγραφής, ολοκλήρωσης των σπουδών ή άλλης σοβαρής αιτίας.

17. Ελέγξτε προσεκτικά την κατάσταση του ακινήτου πριν το παραλάβετε.

Επισημάνετε άμεσα στον ιδιοκτήτη τυχόν φθορές ή βλάβες και ζητήστε την αποκατάστασή τους.

18. Καταβάλλετε το ενοίκιο μέσω τραπεζικού συστήματος.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 η πληρωμή των ενοικίων πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

19. Γνωρίζετε ότι η εγγύηση αποτελεί συνήθη πρακτική και όχι υποχρέωση που προβλέπεται από τον νόμο.

Συμφωνήστε από την αρχή το ύψος της και τις προϋποθέσεις επιστροφής της.

20. Στις κατοικίες δεν επιβάλλεται χαρτόσημο.

Η σχετική επιβάρυνση έχει καταργηθεί από το 2008.

21. Επισκεφθείτε την περιοχή περισσότερες από μία φορές.

Δείτε τη γειτονιά σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ώστε να αξιολογήσετε την ασφάλεια, την κίνηση, τον φωτισμό και τα επίπεδα θορύβου. Το ίδιο το ακίνητο καλό είναι να το επισκέπτεστε πάντα με φυσικό φως.

22. Ελέγξτε την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου.

Η ενεργειακή κλάση επηρεάζει άμεσα το κόστος θέρμανσης και ψύξης.

23. Ζητήστε να ενημερωθείτε για το ύψος των τελευταίων λογαριασμών.

Έτσι θα αποκτήσετε πραγματική εικόνα του συνολικού κόστους διαβίωσης.

24. Καταγράψτε φωτογραφικά την κατάσταση της κατοικίας κατά την παράδοση.

Το φωτογραφικό υλικό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη λήξη της μίσθωσης.

25. Μην αποφασίζετε μόνο με βάση το ενοίκιο.

Η ποιότητα του ακινήτου, η ασφάλεια της περιοχής, η ενεργειακή του απόδοση και η εύκολη πρόσβαση στη σχολή θα επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητά σας για τα επόμενα χρόνια.

26. Εάν επιλέξετε συγκατοίκηση, συμφωνήστε εξαρχής τους βασικούς κανόνες.

Καθορίστε από την αρχή τον τρόπο καταβολής του ενοικίου, των λογαριασμών και των κοινόχρηστων εξόδων, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές διαφωνίες.

