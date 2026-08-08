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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονου μετά από εμπλοκή του κλεμμένου ΙΧ που οδηγούσε σε τροχαίο

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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονου μετά από εμπλοκή του κλεμμένου ΙΧ που οδηγούσε σε τροχαίο
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Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε η Αστυνομία, καθώς στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο.

Η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση για τροχαίο ατύχημα στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Ο οδηγός του οχήματος, το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί από εταιρία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι τον είχε εμβολίσει άλλο όχημα μετά από καταδίωξη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ που οδηγούσε ο 37χρονος ήταν κλεμμένο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το Τροχαίο συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Θεσσαλονίκη
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