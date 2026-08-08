ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί έτοιμοι να πλαγιοκοπήσουν τον Τραμπ αν κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές

Εφόσον κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής τον Νοέμβριο, θα θέσουν αρχικά στο στόχαστρο εταιρείες που σχετίζονται μαζί του και όχι άμεσα τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, προετοιμαζόμενοι για το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην εξουσία, καταρτίζουν μια ευρεία στρατηγική ερευνών με στόχο εταιρείες και χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αντί να επιχειρήσουν να τον παραπέμψουν άμεσα σε διαδικασία καθαίρεσης, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Ανώτεροι Δημοκρατικοί στη Βουλή και συνεργάτες επιτροπών έχουν συζητήσει τη χρήση ακροάσεων, κλητεύσεων και αιτημάτων για την παράδοση εγγράφων, προκειμένου να αποκτήσουν στοιχεία από φορείς που συνδέονται με τον πολιτικό και επιχειρηματικό κύκλο του Τραμπ, ανέφεραν οι πηγές.

Η εκτίμησή τους είναι ότι η διερεύνηση ιδιωτικών εταιρειών και εξωτερικών χρηματοπιστωτικών παραγόντων θα αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από μια άμεση σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο, ο οποίος αναμένουν ότι θα αντισταθεί στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τόσο την προσεκτική στάση των Δημοκρατικών όσο και ένα μάθημα που, όπως λένε αρκετά στελέχη του κόμματος, πήραν κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ: οι διαδικασίες παραπομπής μπορούν να απορροφήσουν το Κογκρέσο, ενώ παράλληλα να επιτρέψουν στον Τραμπ να εμφανιστεί ως θύμα μιας κομματικής εκστρατείας.

Αντί γι’ αυτό, οι Δημοκρατικοί που συμμετέχουν στον σχεδιασμό εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τις ερευνητικές εξουσίες της Βουλής μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, προκειμένου να εξετάσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης και να διερευνήσουν εάν ο Τραμπ χρησιμοποίησε την εξουσία του για να ωφελήσει τον εαυτό του, συμμάχους ή πολιτικούς δωρητές.

«Δεν προχωράμε σε αυτή την προσπάθεια για να τον παραπέμψουμε», δήλωσε ανώτερος Δημοκρατικός συνεργάτης, περιγράφοντας τη σκέψη της ηγεσίας του κόμματος και των επιτελείων των επιτροπών.

«Κανείς δεν θέλει μια αποτυχημένη ψηφοφορία από την πρώτη ημέρα. Στόχος είναι η συγκέντρωση ενός σώματος αποδεικτικών στοιχείων μέσω ερευνών, ώστε να μπορεί να ζητηθεί από τον Τραμπ να λογοδοτήσει».

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα οριακή πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ οι δημοσκοπήσεις ευνοούν τους Δημοκρατικούς ως προς την ανάκτηση της πλειοψηφίας τον Νοέμβριο. Η κατάκτηση του ελέγχου της Βουλής θα έδινε στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να εκδίδουν κλητεύσεις, να απαιτούν καταθέσεις και έγγραφα, να διεξάγουν δημόσιες ακροάσεις και να κινούν διαδικασίες για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Οι Δημοκρατικοί αναμένουν ότι ο Λευκός Οίκος θα αντισταθεί ή θα αγνοήσει αιτήματα που αφορούν την εκτελεστική εξουσία. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες, οι εργολάβοι και οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την κυβέρνηση θεωρούνται σημαντική εναλλακτική οδός για την απόκτηση πληροφοριών, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει εργαστεί για να εμποδίσει την «ατζέντα της ριζοσπαστικής Αριστεράς» και παραμένει προσηλωμένος στη διατήρηση των ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών στο Κογκρέσο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «έτοιμη να ανταποκριθεί σε αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στη Βουλή ή τη Γερουσία».

Τρεις πηγές δήλωσαν ότι οι Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock, καθώς και εταιρείες που ανήκουν στον Έλον Μασκ, όπως η Tesla, έχουν αναφερθεί στις σχετικές συζητήσεις λόγω των συμβάσεών τους, της έκθεσής τους σε ρυθμιστικές αποφάσεις ή των σχέσεών τους με την κυβέρνηση.

Οι πηγές τόνισαν ότι δεν έχει καταρτιστεί οριστικός κατάλογος στόχων και ότι δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη έρευνα.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις πιθανές έρευνες. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν κάποια από τις εταιρείες αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη συμπεριφορά.

Οι Alphabet, Palantir, Blackstone και BlackRock αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η Apple και η Tesla δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να εξετάσουν συμβάσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), τη χρηματοδότηση για τη σχεδιαζόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εταιρικούς δωρητές και καταγγελλόμενες συμφωνίες τύπου «pay-to-play», σύμφωνα με δύο πηγές.

Σχεδιάζουν επίσης να διερευνήσουν χρηματοπιστωτικούς φορείς που συνδέονται με τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων η 1789 Capital - εταιρεία venture capital στην οποία είναι εταίρος ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζ. - καθώς και κρατικά επενδυτικά ταμεία ξένων χωρών, οι επενδύσεις των οποίων σε οντότητες που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ θα μπορούσαν να εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την επιρροή της κυβέρνησης, ανέφεραν οι πηγές.

Η 1789 Capital δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Επειδή τα ξένα κρατικά επενδυτικά ταμεία ενδέχεται να είναι δυσκολότερο να υποχρεωθούν να συνεργαστούν με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι Δημοκρατικοί συζητούν να ζητήσουν στοιχεία από εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια με έδρα τις ΗΠΑ, που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ και άλλους ενδιάμεσους παράγοντες, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Προετοιμάζουν το έδαφος

Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζουν το έδαφος για τις έρευνες, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Οι ηγέτες του κόμματος στέλνουν επιστολές σε εταιρείες, εργολάβους και άλλους οργανισμούς που συνδέονται με πιθανές έρευνες. Τα αιτήματα ζητούν την παράδοση εγγράφων και προετοιμάζουν το έδαφος για την έκδοση κλητεύσεων, εφόσον οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Οι βουλευτές Robert Garcia από την Καλιφόρνια και Jamie Raskin από το Μέριλαντ, οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις Επιτροπές Εποπτείας και Δικαιοσύνης της Βουλής αντίστοιχα, δήλωσαν ότι οι υφιστάμενες έρευνες θα επεκταθούν εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν την πλειοψηφία.

«Από τα ύποπτα συμβόλαια του Πενταγώνου που γεμίζουν τις τσέπες των γιων του προέδρου, μέχρι τα δισεκατομμύρια του Τραμπ από τα κρυπτονομίσματα και τις σκοτεινές συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες για τους δωρητές του Τραμπ, θα διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά όταν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τη Βουλή τον Νοέμβριο», δήλωσε ο Garcia.

Οι επιστολές περιλαμβάνουν αιτήματα για πληροφορίες προς τη Paramount Skydance σχετικά με τις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ και την προτεινόμενη συμφωνία με τη Warner Bros - Discovery, καθώς και προς την πλατφόρμα βίντεο YouTube και τη μητρική της Alphabet σχετικά με τον διακανονισμό ύψους 24,5 εκατ. δολαρίων με τον Τραμπ τον Σεπτέμβριο.

Επιστολές έχουν επίσης σταλεί στην εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών φυλακών GEO Group και την εταιρεία ασφαλείας Salus Worldwide Solutions για τις συμβάσεις τους με το DHS, καθώς και στους εμπόρους εμπορευμάτων Vitol και Trafigura σχετικά με την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας από την κυβέρνηση, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Η Alphabet και η Trafigura αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Οι υπόλοιπες εταιρείες δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Οι εταιρείες μπορούν να αγνοήσουν τα αιτήματα όσο οι Δημοκρατικοί παραμένουν μειοψηφία. Ωστόσο, οι επιστολές θέτουν τους πιθανούς στόχους σε επιφυλακή και σηματοδοτούν ποια αρχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κλήτευσης από το Κογκρέσο, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Η παραπομπή δεν θα είναι η πρώτη κίνηση

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή, Hakeem Jeffries, δήλωσε τον Ιούνιο στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι οι Δημοκρατικοί δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο παραπομπής του Τραμπ εάν ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής, αλλά ότι η προτεραιότητα του κόμματος θα είναι ζητήματα που αφορούν άμεσα την οικονομική κατάσταση των πολιτών.

Οι Δημοκρατικοί που συμμετέχουν στον σχεδιασμό λένε ότι η παραπομπή παραμένει μια πιθανή επιλογή, εφόσον οι έρευνες αποκαλύψουν στοιχεία για αδίκημα που δικαιολογεί παραπομπή, αλλά δεν θα αποτελέσει την πρώτη τους κίνηση.

Η επιλογή αυτή αντανακλά την εμπειρία του κόμματος κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν έγινε ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραπέμφθηκε δύο φορές από τη Βουλή, για να αθωωθεί και τις δύο φορές από τη Γερουσία.

«Εάν οι έρευνες αποκαλύψουν στοιχεία που, κατά την άποψή μας, πληρούν το απαιτούμενο όριο, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε», δήλωσε το στέλεχος των Δημοκρατικών.