Κέρκυρα: Οι top παραλίες που πρέπει να επισκεφθείτε

Γαλαζοπράσινα νερά και τοπία απαράμιλλης ομορφιάς. Ένας μίνι οδηγός για τις καλύτερες παραλίες της Κέρκυρας.
Η Κέρκυρα είναι ένας προορισμός που έχει όλο το «πακέτο» και οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει κανείς από τις διακοπές του. Δεν είναι τυχαίο που το νησί έχει φανατικούς θαυμαστές από κάθε γωνιά του κόσμου. Πολλά τα πρόσωπα της Κέρκυρας, πολλές οι επιλογές για τον ταξιδιώτη, αμέτρητες και οι παραλίες. Κοσμικές ή απομονωμένες παραλίες, απέραντες αμμουδιές, αμμόλοφοι αλλά και κατάφυτοι όρμοι με βότσαλο, προσφέρουν συναρπαστικές αντιθέσεις και ικανοποιούν κάθε γούστο.