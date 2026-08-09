Κέρκυρα: Οι top παραλίες που πρέπει να επισκεφθείτε

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Γερμανία: Διευρύνεται το έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα

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Τουρκία: Ζητεί από τη Ρωσία και την Ουκρανία «μορατόριουμ» στις επιθέσεις στα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

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Περού: Δεκατρείς νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο

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Υεμένη: Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σαουδαραβικό διυλιστήριο στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας

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ΠΑΣΟΚ: Η «Εστία» ανάλωσε τη μισή ύλη της για να μην πει απολύτως τίποτα και να επαναλάβει το φαντασιόπληκτο ρεπορτάζ της

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Δεύτερη πηγή εισοδήματος για τους επαγγελματίες ψαράδες ο αλιευτικός τουρισμός

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Το κομμάτι πύραυλου που προσέκρουσε στη Σελήνη γίνεται χρυσή ευκαιρία μελέτης για ειδικούς επιστήμονες

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Υπ. Μεταφορών: Οριστική λύση στο ζήτημα των πινακίδων κυκλοφορίας

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Τράπεζες: Στα 15 δισ. ευρώ ο στόχος για νέα δάνεια το 2026

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Γερμανία: Επεκτείνεται η έρευνα για την ασφάλεια από τα drones μετά το περιστατικό σε αεροδρόμιο

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Καναδάς: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των πυρκαγιών

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ΗΠΑ: Ο καρκίνος του Τζο Μπάιντεν έχει εξαπλωθεί δηλώνει ο γιος του

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«Moneymaxxing»: Δεν είναι απλά trend αλλά τρόπος ζωής

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Η επίθεση στη Hugging Face σηματοδοτεί την έναρξη μιας επικίνδυνης εποχής κυβερνοεπιθέσεων με AI

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Ενέργεια και τράπεζες οδηγούν την ευρωπαϊκή κερδοφορία - Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η Deutsche Bank

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Φοιτητική Στέγη: Όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε οικογένεια πριν νοικιάσει σπίτι

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Η χώρα που ζει το δημογραφικό μας μέλλον προβλέπεται να χάσει το 30% του πληθυσμού της μέχρι το 2070

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Ποια είναι η δουλειά του υπολογιστικού γλωσσολόγου στην εποχή της ΤΝ και πόση ζήτηση έχει η ειδικότητα στην αγορά;

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