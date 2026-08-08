Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα

Το Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, κάλεσε να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, το οποίο δεν δέχτηκε τον τελευταίο οδικό χάρτη.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι παραμένει έτοιμο να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, καλώντας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, το οποίο δεν δέχτηκε τον τελευταίο οδικό χάρτη.

Ο οδικός χάρτης, που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφορά τη δεύτερη φάση του σχεδίου και συνδέει τον αφοπλισμό της Χαμάς με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το παλαιστινιακό έδαφος.

"Η Χαμάς και οι άλλες παρατάξεις επιβεβαίωσαν στους διαμεσολαβητές την πρόθεσή τους (...) να περάσουν στη δεύτερη φάση, υπό τον όρο ότι το Ισραήλ θα δώσει την έγκρισή του και θα αρχίσει να εφαρμόζει τη συμφωνία", δήλωσε αξιωματούχος της οργάνωσης, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Χαμάς "καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να το υποχρεώσει να τηρήσει τη συμφωνία", πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρόεδρος Τραμπ χαιρέτισε την περασμένη εβδομάδα την αποδοχή από τη Χαμάς του αφοπλισμού της στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου, παράλληλα με τη σταδιακή ισραηλινή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Απέναντι στις ισραηλινές ανησυχίες και μετά τη συνάντηση τη Δευτέρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ύπατος εκπρόσωπος του "Συμβουλίου Ειρήνης" για τη Γάζα Νικολάι Μλαντένοφ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει μόνο μετά τον "πλήρη" αφοπλισμό της Χαμάς.

Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό και ο Νετανιάχου, ο οποίος κάνει εκστρατεία για την επανεκλογή του τον Οκτώβριο και αντιμετωπίζει ισχυρές αντιρρήσεις για τη συμφωνία, δήλωσε την Τετάρτη ότι απορρίπτει του σχέδιο.

Ο ισραηλινός στρατός υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να θέτει στο στόχαστρό του το ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο πραγματοποίησε την πλέον φονική επίθεση που έγινε ποτέ εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, παρότι συνεχίζονται, δείχνουν να έχουν μειωθεί σε ένταση τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα, το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στον νότο, έκανε λόγο για τρεις τραυματίες από ισραηλινά πυρά.

Μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, 1.257 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα, ο οποίος τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει τον θάνατο πέντε στρατιωτών του κατά την ίδια περίοδο και ενός πολιτικού υπαλλήλου που εργαζόταν με σύμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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