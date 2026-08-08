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Λιβύη: Περιορίστηκε η διαρροή στον πετρελαιαγωγό Zaqout-Sidra

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Λιβύη: Περιορίστηκε η διαρροή στον πετρελαιαγωγό Zaqout-Sidra
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Απ' τον αγωγό διακινούνται συνήθως μεταξύ 340.000 και 400.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα.

Η Waha Oil Company της Λιβύης ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έθεσε υπό έλεγχο διαρροή στον αγωγό Zaqout-Sidra εντός 24 ωρών από τον εντοπισμό της, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ρουτίνας, και επανέλαβε την άντληση πετρελαίου στον αγωγό στις 4:00 π.μ., αφού η διαρροή είχε αντιμετωπιστεί πλήρως.

Η ημερήσια παραγωγή της Waha κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 340.000 και 400.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα (bpd) υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δήλωσε πηγή της εταιρείας στο Reuters νωρίτερα φέτος.

Η Waha, θυγατρική της κρατικής National Oil Corporation (NOC) της Λιβύης, λειτουργεί ως κοινοπραξία με την TotalEnergies και την ConocoPhillips.

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tags:
TotalEnergies
Λιβύη
Πετρέλαιο
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