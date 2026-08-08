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Ταϊλάνδη: Στους εννέα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την αιματηρή επίθεση σε σχολείο

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Ταϊλάνδη: Στους εννέα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την αιματηρή επίθεση σε σχολείο
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Σύμφωνα με την αστυνομία ένα 12χρονο κορίτσι που είχε εμπλακεί στο χθεσινό επεισόδιο πέθανε.

Ο αριθμός των νεκρών από την αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην Ταϊλάνδη αυξήθηκε σήμερα στους εννέα νεκρούς, μετά από την ανακοίνωση της αστυνομίας ότι ένα 12χρονο κορίτσι που είχε εμπλακεί στο χθεσινό επεισόδιο πέθανε.

Οι αστυνομικοί στον αστυνομικό σταθμό Πλάι Μπανγκ της επαρχίας Νονθαμπούρι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ένα κορίτσι πέθανε σήμερα, μία ημέρα αφότου ένα 14χρονο αγόρι φέρεται να σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και μετά να επιτέθηκε στο σχολείο του, σκοτώνοντας άλλους πέντε ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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