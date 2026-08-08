ΣΕΤΕ: Σημαντική θεσμική εξέλιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό

Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου δεν αποτελεί το τέλος μιας μακράς διαδικασίας, αλλά την αφετηρία μιας νέας φάσης χωρικού σχεδιασμού, αναφέρει ο ΣΕΤΕ.

Σημαντική θεσμική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων {ΣΕΤΕ) τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, καθώς η χώρα αποκτά, μετά από μακρά περίοδο εκκρεμότητας, ένα αναγκαίο εργαλείο στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού. «Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι το νέο Πλαίσιο αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ η βασική του διάρθρωση ακολουθεί μια συνεκτική λογική» αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Διαχρονική θέση του ΣΕΤΕ ήταν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ότι η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο και λειτουργικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, και υπό αυτή την έννοια, ένα πλαίσιο με επιμέρους ελλείψεις αποτελεί σαφώς καλύτερη επιλογή από την απουσία οποιουδήποτε πλαισίου.

Ο ΣΕΤΕ επισημαίνει ότι συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, μέσα από μια πολυετή και τεκμηριωμένη παρέμβαση για τον χωρικό σχεδιασμό του τουρισμού, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή του στις δημόσιες διαβουλεύσεις και στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.

Η συνολική προσέγγιση του Πλαισίου, η διάρθρωσή του, η κατηγοριοποίηση των περιοχών, τα κριτήρια και η χαρτογραφική του τεκμηρίωση αποτυπώνουν, σε σημαντικό βαθμό σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, αυτή τη μακρόχρονη επεξεργασία.

Σημειώνεται ότι από τις προτάσεις που υπέβαλε ο ΣΕΤΕ κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, αρκετές ενσωματώθηκαν στην τελική ΚΥΑ, συμβάλλοντας στη βελτίωση επιμέρους διατάξεων του Πλαισίου. Ωστόσο, τονίζει ότι «μέρος θέσεων και προτάσεων του Συνδέσμου δεν υιοθετήθηκαν, με αποτέλεσμα να παραμένουν ζητήματα που, κατά την εκτίμησή μας, θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αναπτυξιακή στόχευση του Πλαισίου».

«Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου δεν αποτελεί το τέλος μιας μακράς διαδικασίας, αλλά την αφετηρία μιας νέας φάσης χωρικού σχεδιασμού. Η επιτυχία του θα κριθεί από την εφαρμογή του και, κυρίως, από την ποιότητα του υποκείμενου σχεδιασμού, μέσω των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όπου θα εξειδικευθούν οι κατευθύνσεις του με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Στην επόμενη φάση του υποκείμενου σχεδιασμού, σε επίπεδο ΟΤΑ, ο ΣΕΤΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρμογή και τη διαρκή εξέλιξη των σχετικών κατευθύνσεων, καθώς η ουσιαστική συμμετοχή της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών φορέων θα είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός χωρικού σχεδιασμού που θα εξειδικεύει και θα συνδυάζει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΕΤΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

