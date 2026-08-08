Πάρος: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από πισίνα beach bar 4χρονο αγοράκι

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη εισαγγελική διαδικασία για τους συλληφθέντες.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8 Αυγούστου) στην Πάρο, όπου ένα αγοράκι μόλις τεσσάρων ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στο νησί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00. Το τετράχρονο παιδί, ελληνικής καταγωγής, εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα του καταστήματος, ενώ οι γονείς του βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, αλλά σε διαφορετικό σημείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί ανασύρθηκε από την πισίνα από εργαζόμενο του beach bar. Στον χώρο υπάρχουν δύο πισίνες που επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το τετράχρονο βρέθηκε στο νερό χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό.

Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τον εντοπισμό του παιδιού στην πισίνα, ποιος είχε την επίβλεψή του εκείνη τη στιγμή και εάν προκύπτουν ευθύνες και άλλων προσώπων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη εισαγγελική διαδικασία για τους συλληφθέντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ