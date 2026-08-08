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ΕΛΓΕΚΑ: Προληπτική ανάκληση προϊόντος μαρμελάδας

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ΕΛΓΕΚΑ: Προληπτική ανάκληση προϊόντος μαρμελάδας
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Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένη παρτίδα, λόγω ενδεχόμενης ποιοτικής αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε θραύση του γυάλινου περιέκτη.

Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε ότι προχωρά, σε συνεννόηση με την παραγωγό εταιρεία «Andros» και σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, στην προληπτική απόσυρση και ανάκληση της μαρμελάδας φράουλα Bonne Maman σε συσκευασία «μερίδα» 30 γραμμαρίων, με Lot No K156 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 30/06/2028.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη παρτίδα, λόγω ενδεχόμενης ποιοτικής αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε θραύση του γυάλινου περιέκτη.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν που αφορά στην προληπτική ανάκληση, καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς όπου θα τους παρέχεται η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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