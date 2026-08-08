Συνελήφθησαν 49χρονος και 37χρονος, μέλη της ρωσόφωνης μαφίας

Ο 49χρονος κατηγορείται για εκβιάσεις και άγριες επιθέσεις εναντίον επιχειρηματιών και αντιπάλων.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένα ακόμα βασικό μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, έπειτα από καταδρομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τις απογευματινές ώρες χτες (Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026), σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, στα όρια με την Καλλιθέα.

Πρόκειται για έναν 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, από το 2025, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της εκβίασης. Μαζί του συνελήφθη και ένας 37χρονος, επίσης μέλος της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης, επίσης παλιός γνώριμος των αρχών, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος κατηγορείται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025 και δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας. Ειδικότερα, ο 49χρονος φέρεται ότι ήταν στέλεχος της επιχειρησιακής ομάδας της οργάνωσης του Έντικ, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών και τις βίαιες επιθέσεις και ξυλοδαρμούς προσώπων με τα οποία η συμμορία είχε διαφορές.

Για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση είχε κατηγορηθεί και ο 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος τον Αύγουστο του 2025 και είχε αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2026 με περιοριστικούς όρους.

Ο εντοπισμός του 49χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία οι δύο κατηγορούμενοι ακινητοποιήθηκαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων και συνελήφθησαν.

Και οι δύο θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, και οι δύο έχουν τη φήμη των ιδιαίτερα σκληρών στον χώρο της νύχτας και των εκβιαστών, που ακόμα και οι «σύντροφοί» τους στην ίδια οργάνωση τους αποκαλούσαν με τα ψευδώνυμα «πίτμπουλ» και «μπουλντόγκ», λόγω της αγριότητας που έδειχναν στους επιχειρηματίες που εκβίαζαν και στα μέλη αντίπαλων συμμοριών.

Μάλιστα, μετά τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στη Βοιωτία, οι δύο φέρονται να εκβίασαν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, αποσπώντας, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σύλληψη του 49χρονου έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς έχει ήδη συλληφθεί στη Γερμανία και αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα ενός 31χρονου, που φέρεται ως εκ των βασικών εκτελεστών της μαφίας του Έντικ, είχε εντάλματα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες, μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρπαγή σωφρονιστικού υπαλλήλου και άλλες εγκληματικές πράξεις, ενώ έχει καταδικαστεί και για την δολοφονία του Ευάγγελου Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

