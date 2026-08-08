Χαρακόπουλος: Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο αποζημιώσεων για βιολογικά προϊόντα

Aπαιτείται η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε η βιολογική καλλιέργεια να αξιολογείται με ξεχωριστά, ειδικά κριτήρια, αναφέρει ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

«Η κατανόηση του προβλήματος από την ηγεσία του ΕΛΓΑ είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, όμως η ουσία βρίσκεται στην αντιμετώπιση της ρίζας του ζητήματος. Η απάντηση του Υπουργείου αποτυπώνει τα στενά περιθώρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το οποίο αντιμετωπίζει ενιαία βιολογικές και συμβατικές καλλιέργειες. Παράλληλα, όμως, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε η βιολογική καλλιέργεια -που εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει τα ίδια θεραπευτικά μέσα- να αξιολογείται με ξεχωριστά, ειδικά κριτήρια. Ως βουλευτής του νομού, θα συνεχίσω να διεκδικώ την άμεση στήριξη των παραγωγών μας. Μόλις ανοίξει η βουλή, μετά τη θερινή ανάπαυλα, θα επανέλθω με επίκαιρη ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό». Τα παραπάνω υπογράμμισε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Ανδριανού, στην ερώτησή του για την ανάγκη στήριξης των βιοκαλλιεργητών μήλου του Δήμου Ελασσόνας.

Ο Θεσσαλός πολιτικός είχε προχωρήσει στην άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου κατόπιν της αναλυτικής ενημέρωσης που είχε από τους ίδιους τους παραγωγούς στην πρόσφατη εκδήλωση διαλόγου που διοργάνωσε στην Ελασσόνα με αφορμή το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Στην ερώτησή του, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είχε αναδείξει την έκθεση του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γ. Νάνου, η οποία τεκμηριώνει την απώλεια παραγωγής έως και 90% λόγω φουζικλαδίου, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτερότητες της βιολογικής καλλιέργειας που απαγορεύει τη χρήση χημικών σκευασμάτων. Παράλληλα, είχε επισημάνει το θεσμικό κενό που υπάρχει, καθώς η βιολογική παραγωγή εξετάζεται ενιαία με τη συμβατική, καθιστώντας αδύνατη την επίτευξη του απαιτούμενου ποσοστού ζημιάς 30% σε επίπεδο νομού.

Στην απάντησή του ο αρμόδιος υφυπουργός, επικαλούμενος την ενημέρωσή του από τον ΕΛΓΑ, σημειώνει ότι «σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας και προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, θα πρέπει εκτός των άλλων:

α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ τον επόμενο χρόνο της συγκομιδής και δίδονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, καθώς και, αν πρόκειται για προσβολές από ασθένειες, να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σκευάσματα για την καταπολέμησή τους.

β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥπΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης,

γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και

δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σημειώνεται ότι, για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου, πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα προαναφερθέντα (δηλαδή, πόρισμα Επιστημονικής επιτροπής, επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία, πορίσματα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ την επόμενη χρονιά της ζημιάς κ.λπ.) και μετά τη σχετική επεξεργασίατων στοιχείων και εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και Ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα εμπλεκόμενα ΥπΑΑΤ και ΥπΟΙΚ προς έγκριση.

Κατόπιν τούτων, οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας παρακολουθούν την εξέλιξη των διαφόρων καλλιεργειών και, εφόσον διαπιστωθούν μη καλυπτόμενες ζημιές και το ποσοστό ζημιάς ξεπερνά το 30%, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, προτείνει μέσω της τριμελούς επιτροπής των ΚΟΕ την ένταξή τους σε καθεστώς Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Ο ΕΛ.Γ.Α. κατανοεί πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, ωστόσο, πρέπει να γίνει γνωστό ότι δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων που αποτελούν μέρος της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την τήρηση της οποίας ελέγχεται επ' απειλή σοβαρών κυρώσεων. Το δε πλαίσιο των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ορίζεται από τον εγκεκριμένο Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (αποφ. αριθμ.146/40686 ΦΕΚ 1151/Β ́/19-2-24».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ