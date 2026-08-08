Τρίκαλα: Στα 1.352 μέτρα, δημιουργήθηκε ένας μοναδικός χώρος αναψυχής

Βρίσκεται στο υψηλότερο χωριό της Θεσσαλίας, το Στεφάνι.

Ένας ξεχωριστός χώρος αναψυχής δημιουργήθηκε στα 1.352 μέτρα υψόμετρο, στο Στεφάνι, τον υψηλότερο οικισμό της Θεσσαλίας, με τον Δήμο Μετεώρων να προχωρά σε μια ακόμη παρέμβαση για την ανάδειξη των ορεινών χωριών και του φυσικού τους πλούτου.

Στο σημείο «Κρούτσια», ένα χαρακτηριστικό σημείο του χωριού στις πλαγιές της νότιας Πίνδου, η εικόνα άλλαξε. Το καλντερίμι που συνδέει το σημείο με τον οικισμό πλακοστρώθηκε, ενώ τοποθετήθηκαν νέο ξύλινο κιόσκι και προστατευτικό ξύλινο κιγκλίδωμα, δημιουργώντας έναν όμορφο και λειτουργικό χώρο στάσης και αναψυχής.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «η παρέμβαση στο "Κρούτσια" ήταν μια δέσμευση που είχαμε αναλάβει απέναντι στους κατοίκους του Στεφανίου και σήμερα γίνεται πράξη.

Το Στεφάνι, στα 1.352 μέτρα, είναι ο υψηλότερος οικισμός της Θεσσαλίας, ένα χωριό που τους καλοκαιρινούς μήνες γεμίζει ξανά με ζωή και κόσμο, μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Πίνδου και με την ξεχωριστή παραδοσιακή του αρχιτεκτονική».

Η παρέμβαση βελτιώνει την πρόσβαση και την ασφάλεια αλλά κυρίως αναδεικνύει ένα σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προσφέροντας στους κατοίκους και στους επισκέπτες έναν χώρο για να απολαύσουν το τοπίο και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Πίνδου.

Το «Κρούτσια», που στη βλάχικη διάλεκτο σημαίνει «σταυρός», αποτελεί σημείο αναφοράς για το Στεφάνι. Πλέον αποκτά και έναν νέο ρόλο, ως ένας μικρός αλλά ξεχωριστός προορισμός αναψυχής μέσα σε ένα από τα πιο όμορφα ορεινά τοπία του Δήμου Μετεώρων. Για να καταλήξει τονίζοντας ο δήμαρχος Μετεώρων:

«Θέλουμε τα ορεινά μας χωριά να αποκτούν τις υποδομές και τους χώρους που τους αξίζουν και παράλληλα να γίνονται ακόμη πιο ελκυστικοί προορισμοί για κατοίκους και επισκέπτες. Το "Κρούτσια" πλέον είναι ένας όμορφος χώρος αναψυχής, σε ένα μοναδικό σημείο, και αποτελεί ακόμη ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα για την ανάδειξη του Στεφανίου και συνολικά των ορεινών χωριών του Δήμου Μετεώρων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ